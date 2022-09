Milan, Vranckx si presenta: “Sono pronto. Vi spiego le mie caratteristiche”

Le parole in diretta di Aster Vranckx in conferenza stampa da Milanello. Ecco le dichiarazioni del centrocampista belga, arrivato nelle ultime ore di mercato

È il turno di Aster Vranckx in conferenza stampa. Il centrocampista belga, che ieri ha fatto il suo esordio in Serie A, con la maglia del Milan, risponde alle domande dei giornalisti

Le parole di Vranckx:

“Ho visto il Milan sempre come un grande club da seguire e in cui giocare. Ora che ci sono voglio dimostrare di meritarmi di vestire il rossonero. Van bommel? Ho potuto imparare molto da lui. E’ stata una bella esperienza averlo come allenatore”.

Esordio a Genova – “Sono stati momenti difficili e sfidanti. Ho corso, dando del mio meglio per dare una mano alla squadra a non prendere goal. Giocatore al quale ti sei ispirato? Moussa Dembele è uno di quelli a cui ho sempre guardato, con rispetto e ammirazione”.

Colloqui con Stefano Pioli – “Ieri abbiamo parlato di tattica dopo la partita. Il mister mi dà sempre buoni consigli per cercare di farmi inserire nel migliore dei modi negli schemi della squadra”.

Orgoglio rossonero – “E’ un grande piacere far parte dl Milan, campione d’Italia e con una grande storia. Le strutture del club non fanno altro che stimolarti”.

Colonia belga – “Conosco tutti, Saelemaekers, Origi e De Ketelaere e li ho chiamati per avere delle opinioni e mi hanno dato solo riscontri positivi. Posizione in campo? Sono un centrocampista se dovessi scegliere preferirei giocare in posizione più avanzata a centrocampo ma anche quella difensiva non mi dispiace.”

Milan che punta sui giovani – “E’ una delle ragioni che mi hanno spinto ad accettare il Milan”.

Dopo Kessie – “Ho la determinazione giusta per mostrare quello che so fare. Mi sento pronto. Difficoltà contro la Sampdoria? Siamo rimasti tutti uniti per non concedere goal agli avversari. Avevo solo questo in mente”