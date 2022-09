Il Milan a Monza: tre calciatori al GP di F1

Un po’ di Milan a Monza, per seguire da vicino il Gran Premio di Formula 1. Ecco i tre calciatori presenti

Oggi è Monza la capitale dello sport. Un giorno davvero speciale per la provincia brianzola, che ospita il Gran Premio di Formula 1

Tutto il mondo de motori ha gli occhi puntanti sul Gp che vedrà Max Verstappen, con la sua Red Bull, sfidare la Ferrari di Charles Leclerc.

Uno spettacolo unico a cui partecipano appassionati ma non solo. È l’occasione anche per altri campioni, di altri sport, di assistere da vicino al Gp d’Italia. Abbiamo visto Olivier Giroud, con la famiglia, girare per il circus. Ora altri milanisti si trovano a Monza.

Come è possibile vedere dalle immagini sono presenti Charles De Ketelaere e Davide Calabria. Qualche ora di relax dopo la vittoria contro la Sampdoria. Poi ci sarà da pensare alla Dinamo Zagabria. Non lo farà chiaramente Zlatan Ibrahimovic, anche lui presente a Monza.