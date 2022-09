Colpo da quasi 30 milioni: è derby Milan-Inter

Fonti spagnole riferiscono di un ritorno di fiamma per il Milan nel prossimo mercato. Individuato il rinforzo per l’attacco…

È da poco terminato il mercato estivo, ma già i club sono in fase di programmazione del prossimo. Lo stesso fa il Milan, con Paolo Maldini e Frederic Massara intenti a comprendere cosa manchi di concreto alla rosa di Stefano Pioli. I due dirigenti sanno bene che è ancora in fase offensiva che c’è qualcosa da sistemare.

Anche quest’estate ci si aspettava l’arrivo del famigerato esterno destro, ma il Milan ha semplicemente riscattato Junior Messias dal Crotone ottenendo un notevole sconto. Il brasiliano, insieme al belga Saelemaekers, basta al Milan per rendere competitiva la fascia destra? Al momento, nonostante i due abbiano segnato un gol a testa nelle ultime due gare, le loro prestazioni continuano a non convincere.

Serve qualcosa di più, è chiaro. I sogni estivi hanno portato i nomi di Hakim Ziyech e Marco Asensio. I tifosi hanno sperato, ma nessun maxi colpo della dirigenza rossonera. Il tempo, però, non manca e gennaio potrebbe essere il periodo decisivo per portare a Milanello un nuovo esterno di grande valore. Nè Ziyech nè Asensio, c’è un ritorno di fiamma per il Milan!

Milan, ecco l’esterno: il prezzo è calato

Secondo quanto riferisce todofichaes si è risvegliato l’interesse del Milan per Angel Correa. Il giocatore dell’Atletico Madrid sarebbe adesso insoddisfatto del poco spazio concessogli da Simeone. Il suo entourage si è messo già a lavoro per trovargli una nuova sistemazione, con l’Italia meta preferita.

A riaccendere l’interesse del Milan per Correa sarebbe stato il recente sondaggio dell’Inter per lo stesso. Paolo Maldini e Frederic Massara hanno dunque rivalidato la pista, con anche Stefano Pioli che da tempo ha dato il suo consenso alla possibile operazione di mercato. Ricordiamo come anni fa Angel era stato molto vicino al Diavolo, ma l’alta pretesa di 50 milioni da parte dell’Atletico ne aveva impedito l’acquisto.

Attualmente, il valore di mercato dell’argentino è fermo a 45 milioni di euro, ma secondo la fonte spagnola i colchoneros sarebbero pronti a cederlo per 25 milioni. Conosciamo tutti le grandi qualità del giocatore classe 1995. L’investimento sarebbe possibile, ma bisognerà aspettare il benestare di Gerry Cardinale. La concorrenza dell’Inter potrebbe rappresentare una minaccia, ma per caratteristiche tecnico-tattiche è chiaro che l’argentino faccia maggiormente al caso della squadra di Stefano Pioli.