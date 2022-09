Irrompe il Liverpool: Milan, l’affare si complica

Il Liverpool ha messo gli occhi su un giocatore che piace molto anche al Milan: l’inserimento dei Reds può complicare i piani di Maldini.

La società rossonera aveva scelto Renato Sanches per rimpiazzare Franck Kessie, ma poi il portoghese ha preferito il PSG e gli obiettivi sono cambiati. Alcune piste sono sfumate e alla fine a Milanello è arrivato Aster Vranckx.

Il belga è arrivato in prestito oneroso con diritto di riscatto dal Wolfsburg e verrà valutato attentamente nel corso della stagione. Il Milan lo aveva messo nel mirino già quando militava nel Mechelen, poi c’è stato il trasferimento in Germania con alti e bassi nel rendimento. Adesso ha una grande chance e la dovrà sfruttare.

Anche se si tratta di un giocatore giovane (è un classe 2002), ci sono discrete aspettative nei suoi confronti. Deve dimostrarsi all’altezza della gloriosa maglia che indossa. È in un ambiente ideale per essere valorizzato e dovrà essere bravo ad assorbire le indicazioni di Stefano Pioli e i consigli dei compagni più esperti.

Calciomercato Milan, il Liverpool si inserisce su un obiettivo

Nel corso dell’ultima sessione estiva del calciomercato il Milan aveva chiesto informazioni anche su Douglas Luiz, 24enne in forza all’Aston Villa. Con un contratto in scadenza a giugno 2023, il brasiliano sembrava rappresentare una ghiotta occasione ma i Villans hanno fissato un prezzo alto per il cartellino e la trattativa non è mai decollata. Neppure l’Arsenal, che aveva offerto oltre 20 milioni di euro, è riuscito ad assicurarselo.

L’Aston Villa punta al rinnovo del contratto, ma se l’accordo non dovesse arrivare rischierà di perdere il giocatore per una cifra bassa a gennaio oppure a parametro zero in estate. Il Milan monitora la situazione e in Italia sembra esserci anche la Roma a vigilare. Lo stesso Arsenal non ha mollato la presa.

Ma dall’Inghilterra arriva la notizia che c’è un’altra società della Premier League ad essersi inserita nella corsa a Douglas Luiz: il Liverpool. Stando a quanto rivelato da The Express, i Reds sono disposti a offrire Alex Oxlade-Chamberlain all’Aston Villa per un’operazione di scambio. L’ex Arsenal sarebbe la carta per convincere i Villans a cedere il centrocampista brasiliano a gennaio.

Oxlade-Chamberlain non è tra le prime scelte di Jurgen Klopp, quindi potrebbe vedere di buon occhio un trasferimento a Birmingham. Lì potrebbe giocare con maggiore continuità. Invece, Douglas Luiz approderebbe in un top club per dimostrare di meritarsi palcoscenici più prestigiosi. Attenzione ai Reds, quindi.