Milan-Dinamo Zagabria, arbitra Gil Manzano: i precedenti

Sono state rese note le designazioni arbitrali per i prossimi match di Champions League. Milan-Dinamo Zagabria è stata affidata a Gil Manzano…

Tra due giorni il Milan di Pioli tornerà in campo per continuare il cammino di Champions League. La seconda giornata dei gironi vedrà i rossoneri scontrarsi contro i croati della Dinamo Zagabria. Un match casalingo per la squadra italiana, e che potrà servire a riscattare il pareggio di Salisburgo.

La UEFA ha oggi reso ufficiali le designazioni arbitrali per la seconda giornata di Champions. Ebbene, Milan-Dinamo Zagabria è stata affidata allo spagnolo Jesus Gil Manzano. Il resto della squadra arbitrale è tutta a tinte rosso e gialle, eccetto per l’AVAR olandese. Difatti, gli assistenti di Manzano saranno Diego Barbero e Ángel Nevado; il quarto uomo Ricardo de Burgos e infine al Var Juan Martinez Munuera e all’Avar Pol van Boekel.

Arbitro: Jesús Gil Manzano

Assistenti: Diego Barbero – Ángel Nevado

IV uomo: Ricardo de Burgos

VAR: Juan Martínez Munuera

AVAR: Pol van Boekel

Manzano arbitra il Milan, ricordi il Rio Ave?

Jesus Gil Manzano ha diretto il Milan in altre due occasioni. Una, indimenticabile, risale al settembre 2020, quando i rossoneri si giocarono l’accesso ai gironi di Europa League contro il Rio Ave. Una serie infinita di rigori, ben ventiquattro, sono serviti per superare la formazione portoghese.

Mentre era il febbraio 2021 quando Gil Manzano arbitrò per l’ultima volta il Milan, precisamente nel match di ritorno dei sedicesimi di finale di Europa League contro lo Stella Rossa. 1-1 il risultato finale, in una gara davvero molto sofferta per i ragazzi di Stefano Pioli. In quel caso, il fischietto spagnolo concesse il rigore del vantaggio al Milan, battuto e realizzato da Franck Kessie. La gara, terminata in parità, permise al Diavolo di accedere agli ottavi della competizione grazie alla differenza reti.