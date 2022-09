Milan – “ha l’ernia”, la verità sul nuovo infortunio

Il Milan deve fare i conti con lo stop del suo giocatore. Si tratterebbe di un problema di ernia. Difficile un suo ritorno prima della sosta

La vittoria, sofferta in campionato, è ormai andata in archivio. Non c’è tempo per esultare e godersi un successo complicato dopo l’espulsione di Rafael Leao. C’è da pensare, subito, alla prossima partita, in casa Milan, quella contro la Dinamo Zagabria, in programma mercoledì.

Serve vincere, dopo il pareggio a Salisburgo, per non complicare il percorso in Champions League. La squadra deve fare i conti con alcune defezioni ed è chiamata a stringere i denti in vista della prima pausa, che farà tirare il fiato a diversi calciatori e che permetterà di recuperarne altri.

Stefano Pioli è stato costretto a puntare sempre su Olivier Giroud, l’unico attaccante, al momento, integro fisicamente. Le condizioni di Zlatan Ibrahimovic sono note da tempo e si rivedrà solamente nel 2023.

Divock Origi, dopo un’estate complicata, passata lontano dal gruppo, sembrava aver risolto i propri guai fisici ma alcuni piccoli problemi gli hanno impedito, fin qui, di dare una mano alla squadra come tutti pensavano. Prima un’infiammazione, poi un indurimento muscolare. Nulla di grave ma il Milan ha preferito non rischiare per non perderlo per tanto tempo. Difficile che mercoledì torni a disposizione ma c’è la speranza che possa esserci contro il Napoli. Sarebbe un recupero fondamentale vista la squalifica di Rafael Leao.

Capitolo Rebic

Il sostituto naturale, sulla sinistra del portoghese, in realtà, sarebbe Ante Rebic. Il croato ha giocato titolare le prime due partite, da punta centrale, poi è sparito dai radar per un infortunio. Un infortunio alla schiena che non lo metterà a disposizione per le prossime gare.

Si è sempre parlato di un guaio alla schiena. Carlo Pellegatti, intervenuto sul proprio canale YouTube, ha parlato delle condizioni del croato, entrando nello specifico: “Ante Rebic ha l’ernia – afferma il giornalista – Un’ernia che gli impedisce di essere a disposizione. Non si tratta di operazione o di nulla ma starà fermo fino alla sosta. Ieri ho chiesto a tutti di chiedergli scusa perché il croato ha una piccola ernia al disco che gli crea problemi, che è molto dolorosa”.

Come appreso da MilanLive.it, il problema di Ante Rebic è in fase di risoluzione. Se non dovesse recuperare per il Napoli ci sarà dopo la sosta.