Docufilm Milan su DAZN: cos’è e quando andrà in onda

La piattaforma streaming omaggia la squadra rossonera dei primi anni duemila, quando raggiunse la finale di Champions tre volte in 5 anni

La piattaforma di calcio in streaming DAZN ha deciso di omaggiare il Milan, in particolare la squadra che vent’anni fa trionfava in Italia e in Europa ed era piena di campioni in ogni reparto del campo.

Ecco che Dazn ha quindi prodotto il docufilm intitolato “Stavamo bene insieme”, il cui trailer inizia con le parole toccanti di Massimo Ambrosini: “Io mi emoziono ogni volta che vedo San Siro, io insieme a loro. Sono i miei colleghi, i miei compagni, i miei amici, sono la mia famiglia. Abbiamo giocato tre finali di Champions in cinque anni, vincendone due. E per noi, abbracciare quella coppa, era il nostro unico grande obiettivo”.

Si tratta della prima esclusiva produzione DAZN per il cinema, realizzata con la produzione esecutiva RED CARPET, Società del Gruppo ILBE, e diretto da Mattia Molinari. Il docufilm sarà nelle sale cinematografiche solo per quattro giorni, dal 13 al 16 ottobre 2022. Sarà un’occasione per riunire i tifosi rossoneri davanti al grande schermo.

Le prevendite apriranno a partire dal 22 settembre alle ore 20. Stefano Azzi, CEO di Dazn Italia ha commentato con entusiasmo l’avvenimento: “Sbarcare per la prima volta al cinema con un contenuto prodotto da DAZN rafforza la nostra ambizione di portare, la passione per lo sport, in particolare quella per il calcio, a un numero sempre crescente di appassionati”.

“Stavamo bene insieme”, al cinema dal 13 al 16 ottobre

Il fulcro del docufilm è l’emozionante reunion a San Siro fra Ambrosini, Inzaghi, Gattuso, Maldini, Nesta e Pirlo, che rievocano i loro ricordi legati a quei momenti intensi, che sono rimasti impressi anche nella memoria di tutti i tifosi milanisti. Il tutto con particolare attenzione alle tre finali di Champions League, i trionfi a Manchester e ad Atene e la caduta ad Istanbul.

Insieme a loro, special guest del docufilm anche Carlo Ancelotti, Gianluigi Buffon, Rafa Benitez e Adriano Galliani. Tanti, racconti, aneddoti e curiosità raccontati da un punto di vista unico.