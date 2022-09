Milan-Dinamo Zagabria, Pioli: “La squadra sta bene, bisogna tenere alto il livello di gioco”

Mancano poco più di 24 ore all’incontro tra il Milan e la Dinamo Zagabria a San Siro. Stefano Pioli, ai microfoni di Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni.

Dopo la vittoria di misura contro la Sampdoria, il Milan sarà costretto a prepararsi psicologicamente ad affrontare una settimana turbolenta: prima il turno di Champions e poi il big match contro il Napoli.

I ragazzi di Pioli hanno svolto quest’oggi un allenamento di rifinitura a Milanello, in vista proprio dell’incontro di domani sera. Nella seconda giornata di Champions League, il Diavolo affronterà la Dinamo Zagabria alle 18.45 a San Siro.

Pioli: “Ci siamo preparati bene”

L’allenatore rossonero, Stefano Pioli, ha rilasciato alcune dichiarazioni – ai microfoni di Sky – alla vigilia del match di Champions League contro la Dinamo Zagabria.

Innanzitutto un primo spunto sulla partita: “Ci siamo preparati bene, sappiamo che troveremo delle difficoltà. Dobbiamo giocare con le nostre idee e certezze, il miglior calcio possibile. Se giochiamo al nostro nostro livello vinciamo in Italia e in Europa, se non lo fai no. Hanno una difesa compatta e sono micidiali in contropiede, sono forti“.

Pioli sul Milan: “Siamo in condizione”

La squadra, lo scorso hanno, si è laureata campione d’Italia ed il suo tasso tecnico è aumentato esponenzialmente, non solo grazie alla crescita di alcuni giocatori (Leao e Maignan su tutti) ma anche per via di alcuni innesti mirati. Ora Pioli vuole fare bene anche in Europa.

L’allenatore parmigiano si è poi espresso sul livello dell’organico: “L’esperienza dello scorso anno ci ha migliorati. Dobbiamo tenere alto il livello, sennò non vinci nemmeno in Italia. Stiamo bene di testa e di gambe, ci arriviamo benea questa partita. Vedremo che scelte farò“.