Milan-Napoli, problemi anche per Spalletti: out anche oggi

Problemi per Luciano Spalletti e per il suo Napoli: a forte rischio la presenza di un titolarissimo per il big match di San Siro.

Domenica il calendario di Serie A porrà due capolista della classifica l’una di fronte all’altra. Milan-Napoli sarà il match clou della settima giornata di campionato.

Una sfida sicuramente affascinante e piena di significati, letteralmente da ‘tripla’ in schedina. Ma entrambe le squadre si presenteranno all’appuntamento di San Siro con alcune assenze importanti.

Il Milan ad esempio non avrà a disposizione Rafael Leao, squalificato dopo l’espulsione comminatagli durante il match contro la Sampdoria. Ma mancheranno pure gli attaccanti Rebic, Ibrahimovic e Origi, tutti fermi per infortuni diversi.

Napoli, l’attaccante ha l’influenza: condizioni da monitorare

Il Napoli però non è da meno. Infatti Victor Osimhen, fermatosi contro il Liverpool per una lesione muscolare, dovrà stare fermo alcune settimane e dunque salterà sicuramente il match contro il Milan.

Per Luciano Spalletti i guai offensivi non finiscono qui. Infatti è a forte rischio un altro titolarissimo: Hirving Lozano, l’ala messicana che da qualche giorno non si sta allenando con i compagni.

Lozano infatti soffre di una forte sindrome influenzale, che lo ha costretto a ben tre giorni di stop forzato precauzionale. Non si tratta di Covid per il messicano, che però non può considerarsi in forma dopo gli effetti della febbre stagionale.

Tra oggi e domani l’esterno offensivo destro potrebbe lavorare differenziato a Castel Volturno, ma è certa la sua assenza alla sfida di domani in Champions League tra Glasgow Rangers e Napoli. Ancora in dubbio invece la presenza di Lozano per il big match contro il Milan, che è previsto per domenica 18 settembre sera, alle ore 20:45.

Spalletti proverà a recuperare l’ex PSV Eindhoven, che dunque resterà a riposo precauzionale mentre i compagni del Napoli voleranno in Scozia per la Champions league. In caso di forfait a San Siro, gli azzurri punteranno presumibilmente su Matteo Politano al suo posto.

Lozano ha già segnato al Milan a San Siro in passato: esattamente il 23 novembre 2019, nel pareggio 1-1 tra rossoneri e Napoli. Anche Politano è stato già decisivo contro i rossoneri, segnando il gol-vittoria dei suoi in Milan-Napoli 0-1 del marzo 2021.