ML – Milan, rientro importante: si sta allenando, è a disposizione

Il Milan si sta allenando a Milanello per la sessione di rifinitura in vista del match di domani sera contro la Dinamo Zagabria.

In questi minuti il Milan si sta allenando presso il proprio centro sportivo di Milanello. Una seduta aperta anche alla stampa, visto che si tratta della rifinitura in vista del match di Champions League.

Domani sera infatti i rossoneri ospiteranno a San Siro la Dinamo Zagabria, squadra croata che a sorpresa comanda il girone E della competizione dopo il successo contro il Chelsea.

Proprio dalle immagini che giungono da Milanello si scorge un’importante novità. Ovvero il recupero da parte di un calciatore importante a disposizione di Stefano Pioli, il quale sembra ormai tornato in gruppo e pronto ad essere convocato.

Il centrocampista ha recuperato: convocato per Milan-Dinamo

Il giocatore che fa felice mister Pioli e, come si evince dalle immagini provenienti da Milanello, sembra essere pienamente recuperato è Rade Krunic. Vale a dire il jolly di centrocampo che si era fermato per una lesione muscolare qualche settimana fa.

Krunic in queste ore sta lavorando con il gruppo, segnale di un recupero ormai pieno e sicuro. Il centrocampista classe ’93 dovrebbe così essere a disposizione già per Milan-Dinamo Zagabria di domani, anche se difficilmente partirà dal 1′ minuto. Più probabile la panchina per Krunic che proverà ad essere utile a gara in corsa.

Previsioni rispettate dunque quelle di Pioli, che nella conferenza pre-partita di Salisburgo-Milan la scorsa settimana ammise di aver inserito volutamente Krunic nella lista Champions proprio perché sarebbe tornato a disposizione dalla gara successiva, ovvero quella di domani contro la Dinamo.

Noti invece i nomi degli indisponibili, che non si stanno allenando col resto del gruppo questa mattina. Il Milan farà a meno dei lungodegenti Florenzi e Ibrahimovic, di Rebic che soffre ancora di mal di schiena e di Origi già volato in Belgio per il problema al tendine. Inoltre saranno out dalla lista convocati anche i vari Tatarusanu, Thiaw, Vranckx, Bakayoko e Adli, tutti esclusi dagli schierabili in Champions League per motivi di spazio.