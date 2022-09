Salta la Champions: a disposizione per Milan-Napoli

L’attaccante salterà il match di Champions League di domani per poi tornare a disposizione domenica per Milan-Napoli, match valevole per la settima giornata di Serie A

Niente sfida di Champions League per il calciatore. L’attaccante, che ha avuto l’influenza, non prenderà parte al match di domani, valevole per la seconda giornata della fase a gironi della competizione europea più importante.

Stiamo parlando Hirving Lozano: secondo quanto riportato da Sportmediaset, l’esterno messicano resterà in Italia per svolgere un lavoro personalizzato. Niente trasferta a Glasgow, in Scozia, per preparare al meglio la partita di domenica a San Siro contro il Milan.

Lozano tornerà dunque a disposizione di Luciano Spalletti per il big match del massimo campionato italiano. Una buona notizia per il tecnico azzurro, che dovrà certamente fare a meno di Victor Osimhen.

Milan nei guai

Se il Napoli sorride non può certo farlo Stefano Pioli. Il Milan contro gli azzurri sarà in grande emergenza per le assenze pesantissime in attacco di Ante Rebic, Divock Origi e Rafael Leao. Il croato e il belga saranno out per infortunio. La speranza del Diavolo è di riabbracciarli dopo la sosta.

Le due assenze sono una tegola pesante, che si va ad aggiungere a quelle di Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi. Il portoghese, invece, è stato fermato dal giudice sportivo, dopo l’espulsione di Genova, contro la Sampdoria. L’ex Lille è certamente il valore aggiunto del Milan di Pioli. Inevitabilmente il tecnico del Diavolo sarà chiamato a inventarsi qualcosa per fronteggiare il Napoli. L’anno scorso vinsero gli azzurri e il Milan ha voglia di riscattare quel risultato ingiusto, arrivato dopo un goal annullato per fuorigioco di Olivier Giroud.

Il Napoli, però, può attendere: il Milan prima sarà chiamato ad affrontare la Dinamo Zagabria, in una partita ugualmente fondamentale per la stagione di Sandro Tonali e compagni