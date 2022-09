Acquisto approvato, Ibra: “E’ un top, dategli tempo”

Zlatan Ibrahimovic non ha dubbi: parole importanti sul suo Milan e Charles De Ketelaere. Lo svedese ha ancora tanta voglia di calcio

Servirà ancora qualche mese per rivedere Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese ha deciso di andare avanti, di scrivere nuove pagine di storia con la maglia del Milan addosso.

L’operazione, dello scorso maggio, è ormai alle spalle, ma serve ancora un po’ di tempo. L’obiettivo del leader è quello di tornare nel 2023 tra gennaio e febbraio. Con Ibrahimovic è impossibile prevedere il futuro. Nessuno avrebbe scommesso un euro sul rinnovo col Milan, almeno inizialmente. Non si può dunque escludere che continui anche dopo la prossima estate.

Ma giugno 2023 è lontano, ora la testa è al ritorno in campo: “Lavoro tutti i giorni per tornare – afferma Ibrahimovic a La Gazzetta dello Sport -. Quando? Lo vedrete, sicuramente. Quando succederà, mi farò sentire, ci potete contare. Lo farò con violenza. Ci vuole pazienza, questa è la chiave ora”.

La voglia di andare avanti è tanta. Ibrahimovic vuole essere ancora decisivo. Qualche giorno fa, in un’intervista, Zvonimir Boban, aveva suggerito allo svedese di appendere gli scarpini al chiodo. Un suggerimento che non verrà ascoltato dall’attaccante: “Se Boban sbaglia a dire questa cosa? Questo dipende. Se vedrò un giocatore più forte di me, smetterò. Ma ancora non l’ho visto…”.

Ibra scommette sul Milan

Inevitabile parlare del Milan, del suo Milan, che dopo aver vinto lo Scudetto si è rafforzato sul calciomercato. Per Ibrahimovic i rossoneri sono più competitivi: “Siamo ancora più forti dello scorso anno come gruppo. Nel complesso, siamo una squadra migliore, il mercato nell’estate dopo lo scudetto ci ha rinforzato e ora abbiamo più alternative in panchina. Il Milan mi piace, questo è chiaro. Se non mi fosse piaciuto, non sarei stato qui”.

Un’ultima battuta è dedicata al colpo dell’estata. Il Milan ha investito tanto su Charles De Ketelaere, per il quale si sono spesi ben 32 milioni di euro, più eventuali 3 di bonus. Un acquisto che trova l’approvazione di Ibrahimovic: “De Ketelaere è un top, lo dico io. Dovete solo dargli un po’ di tempo per crescere”.