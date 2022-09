Champions League, classifica girone del Milan: rossoneri in testa

Ecco cosa recita la classifica del girone E di Champions League dopo il secondo turno, che ha visto il Milan trovare la prima vittoria.

Finalmente un successo, atteso da troppi anni. Il Milan torna a vincere in casa un match di Champions League, cosa che non accadeva da moltissimo tempo. I rossoneri hanno infatti battuto la Dinamo Zagabria con un bel 3-1 interno, sofferto ma comunque meritato.

La squadra di Pioli ha battuto i croati a San Siro grazie alle reti di Olivier Giroud (su calcio di rigore), di Alexis Saelemaekers e del debuttante Tommaso Pobega, alla sua prima rete ufficiale con il Milan. Del croato Orsic l’unica realizzazione ospite.

In attesa di Chelsea-Salisburgo, match di questa sera a Stamford Bridge, il Milan sale in testa al girone E di Champions. I rossoneri sono per il momento primi a 4 punti, dopo il pari in Austria alla prima giornata ed il successo interno di questa sera.

Il Milan resterà al primo posto a prescindere dal punteggio di Londra, visto che al momento il Salisburgo ha 1 solo punto mentre il Chelsea è fermo a quota zero. Resta a 3 punti invece la Dinamo Zagabria, che nel match di debutto ha sconfitto a sorpresa i Blues.

CLASSIFICA GRUPPO E: