DAZN gratis 6 mesi: se stai pensando di cambiare cellulare, questa è l’offerta che fa per te

Ultima offerta per i fruitori di DAZN: la possibilità di avere gratis le partite di Serie A TIM è ancora valida con questa offerta.

In molti già questa estate si sono lamentati per gli aumenti dei prezzi di abbonamento di DAZN. L’emittente in streaming è infatti ancora colei che possiede l’esclusiva sulla trasmissione dell’intero campionato di Serie A.

Dai 19,99 euro dello scorso anno si è passati ad abbonamenti standard (con solo 2 dispositivi) da 29,99 euro mensili fino all’offerta premium (massimo 6 dispositivi connessi) da addirittura 39,99 euro.

Un aumento che potrebbe essere arginato da una promozione davvero interessante. DAZN infatti ha stabilito da qualche tempo una partnership con un’altra azienda che permette agli appassionati di calcio e di sport di usufruire di ben 6 mesi di abbonamento gratuito.

Collaborazione DAZN-Samsung: scade domani l’offerta per le partite

DAZN ha aperto una collaborazione con la nota azienda tecnologica Samsung, che oltre agli elettrodomestici è anche produttore di smartphone di ultima generazione.

Questo il succo della promozione: tutti i nuovi clienti DAZN che acquisteranno selezionati prodotti Samsung già sul mercato, riceveranno un voucher DAZN che darà diritto a sei mesi di abbonamento alla piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo. Tra i prodotti in questione si segnalano smartphone Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4 e i tablet Samsung Galaxy Tab S8/ S8 Plus/ S8 Ultra.

Ecco come fare per attivare l’offerta DAZN-Samsung:

Acquista Galaxy Z Fold4 | Z Flip4 entro il 15 settembre 2022 ;

; Registra il tuo acquisto su Samsung Members entro il 27 ottobre 2022 ;

; Ricevi un codice valido per la sottoscrizione di un abbonamento di 6 mesi di DAZN STANDARD (il piano base della piattaforma) entro 30 giorni dall’email di validazione da poter riscattare entro e non oltre il 15 gennaio 2023.

Dunque questa conveniente possibilità premia chi intende cambiare telefonino o tablet in questo periodo, affidandosi a prodotti dell’azienda sudcoreana. Ma il problema è che scadrà soltanto domani, giovedì 15 settembre. Accorrete dunque per non perdere questa occasione unica, che premia gli appassionati di calcio.