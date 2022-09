Lazetic dà spettacolo in Youth League: primo gol in rossonero – VIDEO

La grande giocata di Marko Lazetic, il classe 2004 del Milan che ancora sta aspettando la grande chance in prima squadra.

Il Milan Primavera è a caccia della prima vittoria stagionale in Youth League, dopo aver pareggiato a Salisburgo il primo match del girone, proprio come i grandi.

Nella rosa a disposizione di mister Ignazio Abate c’è anche un calciatore che, in realtà, doveva essere inizialmente una risorsa per i big. Ovvero il talento serbo Marko Lazetic.

Il classe 2004 arrivato dalla Stella Rossa a gennaio scorso, con un esborso da 4 milioni di euro, non è riuscito ancora a mettersi in mostra per colpa di numerosi stop muscolari e condizioni fisiche non eccellenti.

Lazetic protagonista nel secondo tempo di Milan-Dinamo Zagabria

Lazetic, come ampiamente premesso dalla nostra redazione ieri, si sta allenando con la Primavera. La sua non è una bocciatura, ma piuttosto una volontà di accumulare tempo e minutaggio per rimettersi in forma.

Oggi Abate ha schierato Lazetic nel secondo tempo del match di Youth League, vinto per 3-0 dai giovani rossoneri contro la Dinamo Zagabria. Il centravanti è subentrato a Jordan Longhi al 68′ minuto della ripresa.

Un Lazetic scatenato e voglioso quello visto nell’ultima mezz’ora al Vismara. Prima ha letteralmente portato il panico nell’area dei croati, con una giocata individuale conclusa di sinistro, ma respinta dal portiere ospite.

Nel finale Lazetic ha trovato anche la gioia del gol. Su lancio lungo del portiere rossonero Nava, ha lasciato scorrere il pallone saltando in velocità l’ultimo difensore della Dinamo. Una volta in area di rigore, ha eluso il suo ritorno con una finta e messo la sfera all’angolino per il 3-0 finale.

Giocate eccellenti che mostrano parte del grande talento di questo giovane attaccante balcanico, di cui si è sempre parlato benissimo. Ora è da vedere se mister Pioli lo riterrà pronto per il grande salto.