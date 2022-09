Milan-Dinamo Zagabria, Highlights Champions League: gol e sintesi partita – Video

Milan-Dinamo Zagabria, la cronaca con gli highlights del match di Champions League disputato mercoledì 14 settembre a San Siro

Tutto confermato nel Milan atteso dalla Dinamo Zagabria, capolista del girone E, nel debutto casalingo in Champions League. Pioli sceglie Diaz e Saelemaekers per De Ketelaere e Messias. Nessuna novità negli altri 9 con Giroud ancora terminale offensivo.

Primo tempo, di fatto, interamente a tinte rossonero. Il Milan staziona stabilmente nella metà campo croata e si procura varie occasioni. Tra le più pericolose quelle con Leao. Al 20′, il portoghese, lanciato a rete, viene fermato a tu per tu con Livakovic da una provvidenziale scivolata di Moharammi al momento del tiro. Poco dopo, sempre Rafa, da posizione favorevole conclude al volo e manca il bersaglio con Tonali solo in area di rigore.

Ci prova anche dalla distanza il Milan con i tiri di Bennacer e Saelemaekers ben respinti da Livakovic. La Dinamo Zagabria si difende e non disdegna qualche ripartenza senza però riuscire a impensierire un Milan attento in difesa. L’unico pericolo per i rossoneri al 34′ con il tiro di Orsic che lambisce il palo, comunque, ben controllato da Maignan.

Il Milan concretizza il proprio predomino al 45′. Netto fallo su Leao da dietro e rigore inevitabile. Sul dischetto si presenta Giroud che incrocia il tiro e spiazza Livakovic per il meritato 1-0 rossonero con cui si va all’intervallo.

Milan-Dinamo Zagabria, il secondo tempo

L’avvio di ripresa è piuttosto movimentato. Il Milan raddoppia subito. Leao semina il panico sulla destra, cross in area e incornata sotto la traversa di Saelemaekers che insacca il secondo gol consecutivo in Champions League dopo quello di Salisburgo.

San Siro è una bolgia ma la gioia si raffredda quando Petkovic serve un assist pazzesco a Orsic che batte imparabilmente Maignan da distanza ravvicinata. Gran gol anche della Dinamo nell’unico vero spunto offensivo e 2-1 che rimette in partita i croati.

Il gol preso non destabilizza il Milan che continua a controllare il match, lasciando stabilmente la Dinamo nella propria metà campo. Pioli fa entrare De Ketelaere e lo schiera da prima punta al posto di Giroud. E’ sempre dalla sinistra che arrivano comunque le occasioni migliori. Il copione si ripete al 77′ con Hernandez che trova l’assist che Pobega concretizza con una bordata sotto la traversa. 3-1 e grande gioia per Tommaso cresciuto nel vivaio rossonero.

Il finale di partita è una festa per San Siro. Vittoria bella e meritata per il Milan che conquista tre punti preziosissimi per la classifica del girone. Prossimo match, il 5 ottobre in casa del Chelsea.