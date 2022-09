Milan-Dinamo Zagabria: streaming e diretta tv, dove vedere il match di Champions

Il Milan affronta la Dinamo Zagabria nel secondo match del Girone E di Champions League. Ecco dove sarà trasmesso in diretta tv e in streaming a partire dalle 18.45 di oggi, mercoledì 14 settembre.

Alla stregua di quanto avvenuto nella scorsa edizione, anche in quella in corso, il Milan gioca la sua seconda partita del girone in casa. Un anno fa, la beffarda sconfitta con l’Atletico Madrid con l’inesistente rigore concesso nel finale ai Colchoneros dall’arbitro Cakir. Oggi, la sfida a San Siro contro l’insidiosa Dinamo Zagabria, sorprendente vincitrice all’esordio sul Chelsea al Maksimir.

Un match, quello odierno, al quale il Milan arriva in fiducia, forte della doppia vittoria in campionato contro Inter e Sampdoria e del pareggio in rimonta di una settimana fa sul campo di un Salisburgo, sempre ostico da affrontare in casa.

Due dubbi da sciogliere per Pioli che deve decidere chi schierare dall’inizio tra Diaz e De Ketelaere e, come di consueto, tra Messias e Saelemaekers, con quest’ultimo favorito. Leao, squalificato domenica prossima con il Napoli, completerà il tridente offensivo a supporto di Giroud, costretto agli straordinari per i concomitanti infortuni di Origi e Rebic. Tutti confermati gli altri con Maignan, Calabria, Tomori, Kalulu e Theo Hernandez in difesa e il duo in mediana Bennacer-Tonali.

Nella Dinamo Zagabria, attenzione a Orsic, nazionale croato in gol con il Chelsea e all’ex Bologna, Bruno Petkovic, rinato dopo il ritorno in patria.

Milan-Dinamo Zagabria, dove vederla in diretta tv e in streaming

Milan-Dinamo Zagabria sarà trasmessa in diretta tv, dalle 18.45, su Sky Sport Uno con ampio pre e post partita, quest’ultimo in avvicinamento agli altri match serali che vedranno in campo la Juve con il Benfica e il Napoli contro i Rangers Glasgow.

Per gli abbonati a Sky, il match tra Milan e Dinamo sarà visibile in streaming su SkyGo, selezionando il canale dedicato o direttamente la finestra in home page a ridosso dell’inizio. Diretta streaming di Milan-Dinamo anche su Infinity in abbonamento e su NowTv per gli abbonati al pacchetto Sport.

Al termine di Milan-Dinamo Zagabria, highlights del match su Sky Sport 24 e, in seconda serata, nello speciale Champions League trasmesso su Canale 5 al termine di Rangers-Napoli.