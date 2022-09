Milan-Napoli, designato l’arbitro Mariani: i precedenti

È Mariani l’arbitro designato per dirigere il big match di campionato tra Milan e Napoli domenica a San Siro.

L’AIA ha comunicato ufficialmente i nominativi di arbitri, assistenti, IV ufficiali, VAR e AVAR per la settima giornata della Serie A 2022/2023. L’attenzione era soprattutto per Milan-Napoli, scontro diretto di domenica sera (calcio di inizio alle ore 20:45).

L’arbitro designato è Maurizio Mariani, che in campo sarà supportato dalla coppia di assistenti Preti-Berti e dal quarto uomo Dionisi. In sala VAR ci sarà il collega Massimiliano Irrati, con Alessandro Giallatini come assistente.

Mariani ha collezionato complessivamente 15 precedenti con il Milan: 8 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Le ultime partite dei rossoneri che ha diretto sono i due derby di Coppa Italia della scorsa stagione. Il suo operato non fu esente da critiche, soprattutto all’andata quando fu negato un netto rigore a Olivier Giroud. In campionato gli ultimi precedenti risalgono all’annata 2020/2021.

Con il Napoli, invece, il fischietto nato a Roma ha 16 precedenti: 10 vittorie, 1 pareggio e 5 sconfitte. Nella scorsa stagione Mariani ha arbitrato tre partite della squadra di Luciano Spalletti: un successo (a Venezia) e due ko (Atalanta e Fiorentina al San Paolo).

SALERNITANA – LECCE Venerdì 16/09 h. 20.45

DOVERI

ROSSI C. – CIPRIANI

IV: CAMPLONE

VAR: MAZZOLENI

AVAR: PASSERI

BOLOGNA – EMPOLI Sabato 17/09 h. 15.00

VOLPI

DI MONTE – MASSARA

IV: PICCININI

VAR: NASCA

AVAR: DEL GIOVANE

SPEZIA – SAMPDORIA Sabato 17/09 h. 18.00

SOZZA

CIPRESSA – FONTEMURATO

IV: MANGANIELLO

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARCHETTI

TORINO – SASSUOLO Sabato 17/09 h. 20.45

BARONI

ZINGARELLI – SACCENTI

IV: MASSA

VAR: IRRATI

AVAR: MUTO

UDINESE – INTER h. 12.30

VALERI

PALERMO – MOKHTAR

IV: SACCHI

VAR: AURELIANO

AVAR: GALETTO

CREMONESE – LAZIO h. 15.00

ORSATO

DI VUOLO – LAUDATO

IV: FELICIANI

VAR: ABISSO

AVAR: LONGO S.

FIORENTINA – H. VERONA h. 15.00

RAPUANO

MARCHI – CAPALDO

IV: MARCENARO

VAR: LA PENNA

AVAR: ROSSI L.

MONZA – JUVENTUS h. 15.00

MARESCA

PRENNA – DE MEO

IV: MASSIMI

VAR: FABBRI

AVAR: COSTANZO

ROMA – ATALANTA h. 18.00

CHIFFI

VECCHI – MASTRODONATO

IV: AYROLDI

VAR: DI PAOLO

AVAR: CARBONE

MILAN – NAPOLI h. 20.45

MARIANI

PRETI – BERTI

IV: DIONISI

VAR: IRRATI

AVAR: GIALLATINI