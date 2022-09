Convocati Milan in Nazionale: la lista completa

Per la sosta delle nazionali sono diversi i rossoneri già presenti nei convocati delle rispettive selezioni: c’è un ritorno che fa piacere

Dopo la sfida di domenica prossima a San Siro con il Napoli, il Milan chiuderà il lungo ciclo di impegni e potrà finalmente riposarsi e aspettare il rientro di alcuni giocatori importanti dall’infermeria.

Tuttavia non tutti i giocatori potranno fermarsi e ricaricare le batterie, perché tocca ovviamente alle nazionali scendere in campo nell’arco della prossima settimana, e come è normale che sia, molti elementi della rosa rossonera sono già stati convocati dai commissari tecnici delle rispettive selezioni per le gare che sono in programma.

Alcuni si troveranno impegnati nelle sfide di Nations League, mentre altri disputeranno le solite amichevoli in programma durante le soste dei campionati. Fanno parte delle rispettive liste dei convocati sia Fikayo Tomori che Rafael Leao, che si aggregheranno al gruppo per le prossima partite.

Gareth Southgate has named a 28-man squad for our #ThreeLions‘ upcoming games against Italy and Germany: — England (@England) September 15, 2022

Fra i convocati rossoneri c’è anche il neo acquisto Malick Thiaw, che è stato chiamato dal commissario tecnico della Germania Under 21 per le amichevoli contro la Francia e l’Inghilterra. Sarà impegnata in Nations League anche la Francia di Didier Deschamps, che per i prossimi impegni contro Austria e Danimarca ha diramato la lista dei convocati, nella quale figurano ben tre rossoneri.

Si tratta di Mike Maignan, Theo Hernandez e Olivier Giroud. Per l’attaccante ex Chelsea è un ritorno davvero piacevole, tanto che agli stesso ha voluto espriemere tutto il suo entusiasmo per la nuova chiamata, attraverso un post su Twitter: “Andiamo di nuovo”.