CorSport – Milan senza Leao: Pioli cambia modulo? Due opzioni possibili

Il tecnico rossonero sta facendo delle prove ad hoc per la sfida di domenica contro gli azzurri a causa dell’assenza del portoghese

La concentrazione a Milanello è massima in questi giorni perché c’è da preparare la sfida al vertice contro il Napoli di Luciano Spalletti. I rossoneri arrivano in gran fiducia dopo il successo sulla Dinamo Zagabria e non vogliono fermarsi.

Quello dei rossoneri è stato un ottimo inizio anche in questa stagione, perché la squadra di Pioli è al comando sia in Serie A, al fianco di Atalanta e Napoli, sia nel proprio girone di Champions League. Ora c’è però da chiudere al meglio prima della pausa per le nazionali e domenica a San Siro è in programma il big match contro gli azzurri, in una cornice di oltre 70 mila tifosi.

Una grande occasione per i rossoneri, che oggi si sono ritrovati per la colazione prima di scendere in campo per la sessione odierna. Al campo di allenamento erano presenti anche Paolo Maldini e Frederic Massara. La squadra ha iniziato con la palestra per l’attività muscolare e ha poi proseguito la fase di riscaldamento in campo. Infine mister Pioli ha dato il via alla fase tattica, prima della partitella a campo ridotto, per cominciare a lavorare nell’ottica della sfida di domenica.

Il tecnico emiliano sa bene che mancherà un elemento chiave come Rafael Leao e che servirà cambiare qualcosa per trovare soluzione offensive efficaci. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport, vista la squalifica del portoghese, si sta lavorando al 4-3-3 e all’albero di Natale (4-3-2-1). Prove di cambio modulo quindi per i rossoneri, che devono fare i conti anche con le assenze di Divock Origi e Ante Rebic.

Occhio al possibile utilizzo dal primo minuto di Rade Krunic, la cui duttilità è sempre piaciuta all’allenatore. L’unica punta a disposizione è Olivier Giroud, in grande stato di forma ma costretto agli straordinari per la mancanza di alternative. Domani ci sarà comunque un altro allenamento in mattinata, dove si potranno avere nuove indicazioni, mentre alle 14 è prevista la conferenza stampa di Pioli.