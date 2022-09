Gol in acrobazia, è del Milan il calciatore a cui si è ispirato Haaland

Haaland svela il calciatore a cui si è ispirato in occasione del goal in Champions League, contro il Borussia Dortmund: ecco le sue dichiarazioni

Le immagini del goal di Erling Haaland stanno facendo il giro del mondo. L’attaccante norvegese da quando ha iniziato a giocare non ha mai smesso di segnare.

Qualcuno aveva pensato che in Inghilterra, con la maglia del Manchester City, le cose sarebbero cambiate, che avrebbe trovato difficoltà, con il gioco di Guardiola, a trovare la via della rete.

Haaland ha subito smentito tutti e i numeri continuano ad essere straordinari. In sei partite di Premier League, i centri sono stati ben dieci; in Champions League, invece, tre goal in due gare. Mercoledì è arrivato anche la classica rete dell’ex, contro il Borussia Dortmund.

Un goal, come detto, che ha fatto subito il giro del mondo, attraverso i social. I paragoni per l’acrobazia, con la quale ha battuto i suoi ex compagni, sono state davvero tanti: basta farsi un giro sui social per rendersi conti dei paragoni con i grandissimi campioni ma si è fatta anche dell’ironia, scomodando anche Fantozzi.

Il mito di Haaland

Chiaramente, anche il diretto interessato, è stato chiamato a commentare quanto fatto mercoledì contro il Borussia Dortmund e il classe 2000 norvegese non ha avuto alcun dubbio: “L’ho imparato da Ibrahimovic – afferma il centravanti del Manchester City -. Spero che sia orgoglioso del gol”.