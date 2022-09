Ha lavorato in gruppo, è a disposizione: in campo per Milan-Napoli

Domenica, a San Siro alle ore 20.45, è prevista la gara tra Milan e Napoli valevole per la settima giornata di Serie A. L’attaccante è riuscito a recuperare ed è pronto per giocare.

Il Milan, reduce dall’importantissima vittoria contro la Dinamo Zagabria, sta preparando mentalmente la difficile gara contro il Napoli. I rossoneri dovranno fare a meno del loro campione, Rafael Leao – espulso contro la Sampdoria per somma di ammonizioni e che quindi dovrà scontare una squalifica – e punteranno su Saelemaekers a sinistra.

A destra torna titolare Junior Messias che ha dato sfoggio delle sue qualità in questo avvio di stagione. Sulla trequarti De Ketelaere sembra essere in vantaggio su Brahim Diaz, mentre solitario – nel ruolo di centravanti – ci sarà l’intramontabile Olivier Giroud.

Il Napoli verso la sfida con il Milan

Il Napoli è tornato ad allenarsi dopo la brillante vittoria fuori casa contro i Rangers di mercoledì sera. Tuttavia, dopo la conseguente giornata di riposo, il Napoli ha ripreso questa mattina gli allenamenti all’SSCN Konami Training Center. Gli azzurri ora sono con la testa alla sfida contro il Milan in programma domenica a San Siro alle ore 20.45, gara valevole per la settima giornata di Serie A. Dopo una prima fase di attivazione in palestra e circuito di forza la squadra ha svolto lavoro tecnico tattico.

L’attaccante è tornato ad allenarsi

Non sono solo i rossoneri a dover fare i conti con illustri assenze. Anche il Napoli è privo della sua punta di diamante, Victor Osimhen: il centravanti, sostituito d’urgenza nella gara di Champions contro il Liverpool, ha contratto una lesione di secondo grado del bicipite femorale destro.

Fortunatamente per Spalletti le brutte notizie terminano qui. Anzi, ce ne sono di buone nell’aria. Secondo quanto riferito dal report dell’allenamento del Napoli del 16 settembre (disponibile sul sito ufficiale del club azzurro), Hirving Lozano ha recuperato proprio in vista della super sfida del Meazza contro il Milan.

L’attaccante messicano ha svolto oggi l’allenamento con il resto del gruppo partenopeo e sarà regolarmente a disposizione per la sfida di domenica. Un pensiero in più per la retroguardia rossonera che dovrà fare i conti con la forza esplosiva dell’attaccante esterno messicano.