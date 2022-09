Il Milan senza Leao, un’assenza che pesa: il dato è emblematico

Contro il Napoli, il Milan deve fronteggiare l’assenza di Rafa Leao, squalificato. Vediamo come è andata nelle ultime due stagioni senza il portoghese in campo

E’ stato il primo pensiero per molti tifosi del Milan, sabato scorso, quando l’arbitro ha sventolato il secondo cartellino a Rafa Leao nel match contro la Sampdoria. Oltreché alla partita in corso da affrontare in inferiorità numerica, inevitabile la preoccupazione anche per il big match di domenica prossima contro il Napoli che il Milan dovrà affrontare senza uno dei suoi titolarissimi.

Un’assenza alla quale i rossoneri non sono abituati da quando Rafa ha finalmente cominciato a mostrare il suo talento che lo sta rendendo, oltreché uno dei calciatori più forti in Serie A, anche uno dei più ambiti a livello internazionali con alcuni top club (Chelsea su tutti) che lo seguono molto da vicino.

Considerando la scorsa stagione, terminata con la vittoria dello Scudetto, Leao è stato assente (escluse due presenze in panchina con Genoa e Atletico Madrid), quattro volte per infortunio con un bilancio tutt’altro che favorevole per il Milan.

Rafa si è infortunato nel corso del match contro la Salernitana a San Siro dello scorso dicembre. Un problema al bicipite femorale che l’ha tenuto fuori per quattro partite. Nella prima, decisiva per le sorti del girone di Champions League, il Milan ha perso in casa con il Liverpool (1-2). Nel weekend seguente faticoso pareggio in rimonta a Udine con l’1-1 firmato da Ibrahimovic nel finale.

Il periodo negativo pre natalizio, senza Leao, è proseguito con il ko interno contro il Napoli, uno 0-1 non senza polemiche per il discusso gol annullato nel finale a Kessie per un fuorigioco alquanto dubbio di Giroud. La striscia negativa si è interrotta con il 2-4 all’Empoli nell’ultima partita del 2021.

Dopo quell’infortunio, Leao è tornato in campo il 6 gennaio con la Roma, segnando il gol del definitivo 3-1. Da quel giorno, il portoghese giocherà sempre titolare in campionato e come è finita lo sapete tutti.

Il Milan senza Leao nella stagione 2020-21

Nel stagione 2020-21 che il Milan ha terminato al secondo posto con la qualificazione in Champions League, Leao è stato assente per infortunio, squalifica o mancata convocazione, sei volte in campionato. A differenza dello scorso anno però, il bilancio è stato positivo con ben 5 vittorie (2-0 Bologna; 1-3 Napoli; 2-0 Fiorentina; 1-2 Sampdoria; 0-2 Cagliari) e 1 pareggio (1-1 Sampdoria).

In quell’annata, Leao ha saltato per infortunio anche il match di ritorno di Europa League contro il Manchester United, vinto dai Red Devils (0-1) con gol decisivo per la qualificazione di Paul Pogba.

Curiosamente, nelle scorse due annate, Leao è stato indisponibile almeno per un match contro il Napoli, stessa situazione che si ripeterà domenica prossima.