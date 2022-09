La solita telecronaca ti ha stufato? Per Milan-Napoli verrà riproposta una novità

Novità per chi vuole assistere alle partite di Serie A in maniera alternative, senza l’ausilio della solita telecronaca standard.

Milan-Napoli sarà il posticipo della 7.a giornata di Serie A. Uno scontro diretto, come spesso è accaduto fra queste due squadre nelle ultime stagioni.

La gara tra rossoneri e azzurri, entrambi in testa alla classifica con 14 punti in tasca, sarà non solo il primo scontro al vertice del campionato. Ma anche il primo esperimento stagionale targato DAZN.

Infatti in vista del posticipo di San Siro di domenica 18 settembre, l’emittente in streaming riproporrà una novità, già sperimentata lo scorso anno e che ha incuriosito moltissimi tifosi. Ovvero una maniera alternativa di seguire le partite di Serie A.

Domenica tornano i Coca-Cola Super Match su DAZN

Milan-Napoli sarà la prima partita stagionale facente parte dei Coca-Cola Super Match, in diretta su DAZN. Il format che ha debuttato nella stagione calcistica scorsa ed ideata dall’emittente.

In questo senso DAZN aprirà un canale alternativo e parallelo alla classica visione della partita, con tanto di consueta telecronaca e commento tecnico. Vale a dire un’area community in cui si potrà seguire Milan-Napoli assieme a degli ospiti speciali che ironizzeranno e commenteranno in tempo reale l’andamento del match.

Il debutto stagionale dei Coca-Cola Super Match sarà affidato al commento degli Autogol, il noto gruppo comico che spopola su Youtube con le parodie del mondo del calcio. A loro toccherà commentare e seguire in maniera umoristica e allo stesso tempo sentita il posticipo Milan-Napoli.

Ma durante la stagione DAZN proporrà commentatori d’eccezione davvero speciali. Come il gruppo dei Cronache di spogliatoio, gli ex calciatori Christian Vieri e Nicola Ventola oltre alle new entry The Jackal. Tutti gli appuntamenti dei Super Match saranno gestiti dalla ‘regia’ della storica Gialappa’s Band e dal cronista Giovanni Barsotti.

Insomma, tutti i tifosi stanchi di ascoltare telecronache standard e poco accattivanti, alla ricerca di una visione più divertente delle partite, potranno collegarsi da domenica 18 settembre sul canale alternativo di DAZN e seguire Milan-Napoli con un commento totalmente diverso.