Milan, tutti d’accordo: assalto alla stella della Serie A

Dalla Spagna giunge la notizia riguardante un grande colpo che il Milan starebbe meditando per il calciomercato estivo del 2023.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno cercato di fare il massimo per rinforzare la squadra nell’ultima campagna acquisti, ma per questioni di budget non hanno potuto arrivare a tutti gli obiettivi prefissati. Comunque sono arrivati giocatori funzionali al progetto e che non sono stati presi casualmente.

L’unico grande investimento è stato quello riguardante Charles De Ketelaere, costato 35 milioni di euro bonus compresi. Per il resto la dirigenza del Milan ha effettuato operazioni low cost che comunque hanno permesso di completare l’organico a disposizione di Stefano Pioli. In ogni ruolo c’è copertura, anche se gli infortuni a volte possono creare problemi.

Sarà interessante vedere se il club rossonero interverrà nel mercato di gennaio, ma soprattutto che tipo di campagna acquisti sarà quella dell’estate 2023. La situazione economica del Milan sta migliorando e l’avvento della nuova proprietà RedBird Capital Partners dovrebbe permettere di firmare importanti contratti di sponsorizzazione e di partnership. Il fatturato è destinato a crescere.

Calciomercato Milan, rinforzo dalla Serie A: in Spagna sono sicuri

Un ruolo nel quale probabilmente Maldini e Massara interverranno l’estate prossima è quello di esterno destro offensivo. I tifosi sognavano un grande colpo già a luglio-agosto, però non è stato possibile fare un investimento e non si è creata neppure un’occasione a condizione economica vantaggiosa. Si era parlato spesso di Hakim Ziyech, ma alla fine è rimasto al Chelsea.

Dalla Spagna rilanciano la candidatura di un altro giocatore spesso accostato al Milan nel recente passato: Nicolò Zaniolo. È Fichajes.net a scrivere che sarà il talento della Roma la stella che i rossoneri proveranno a ingaggiare nel mercato estivo del 2023 per compiere un altro salto di qualità. Piace sia al management sportivo sia a Pioli.

La società capitolina ha rifiutato tutte le offerte arrivate nei mesi scorsi, giudicate insufficienti. L’obiettivo è rinnovare il suo contratto in scadenza a giugno 2024. Nel caso in cui la firma non avvenisse, la Roma si ritroverebbe a dover vendere Zaniolo a un prezzo un po’ inferiore rispetto a quello corrispondente al suo reale valore.

Il Milan, così come la Juventus e alcune squadre estere, monitorano la situazione e sperano che il calciatore non rinnovi. La dirigenza giallorossa farà il possibile per raggiungere un accordo con l’entourage di Zaniolo nelle prossime settimane. In estate si parlava di una valutazione del cartellino da almeno 50 milioni, nel 2023 senza rinnovo può scendere. José Mourinho spera di poter trattenere il ragazzo.