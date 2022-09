Ritorno di fiamma: Milan, adesso puoi prenderlo a zero

Milan e Juventus hanno messo gli occhi su un giovane talento della Bundesliga: un’occasione low cost per le due società della Serie A.

L’ultima sessione estiva del calciomercato è finita da circa due settimane e i club già pensano al 2023. Ci sono possibili operazioni da fare già a gennaio e altre che verranno studiate per l’estate.

Sicuramente le società valutano con attenzione la situazione di quei giocatori che hanno un contratto che scade a giugno 2023. Possono partire a basso prezzo nel mercato invernale oppure a parametro zero successivamente. Ci sono diversi profili interessanti che il Milan sta prendendo in considerazione.

Nella lista sembra esserci anche Vasco Walz, stando a quanto rivelato dai colleghi di Tuttomercatoweb.com. Il centrocampista tedesco classe 2004 milita nel Borussia Dortmund e rappresenta una ghiotta occasione per diverse squadre europee.

Calciomercato Milan, Vasco Walz può arrivare a parametro zero: c’è anche la Juve

Oltre al Milan, anche la Juventus segue con interesse Walz. Il Borussia Dortmund sta trattando il rinnovo con la Leaderbrock Sports, agenzia che gestisce il giocatore e che qualche settimana fa ha portato alla Juventus un altro talento promettente: Kenan Yildiz, arrivato a Torino dal Bayern Monaco.

Walz ha fatto sapere che la sua priorità è il progetto sportivo e non chiude affatto la porta a una permanenza nel Borussia Dortmund. Già nel 2021 il Milan si era fatto avanti per tesserarlo a parametro zero (aveva il contratto in scadenza), ma poi rinnovò con il club tedesco e non se ne fece nulla.

Gli osservatori rossoneri non hanno smesso di seguirlo e hanno stilato delle relazioni positive sul suo conto. Nel recente match di Youth League perso 3-2 contro il Manchester City ha anche segnato un gol. È un ragazzo davvero talentuoso e sul quale varrebbe la pena di scommettere per il futuro.

Paolo Maldini e Frederic Massara proveranno ad avere la meglio sulla Juventus e le altre concorrenti, senza scordare il Borussia Dortmund. La società tedesca ha buone chance di tenersi Walz, essendo da tanti anni abile nella valorizzazione dei giovani, però delle offerte economiche superiori possono spingerlo ad andare altrove.