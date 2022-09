Gesto violento, espulsione diretta: salterà Milan-Juve

Espulso durante la partita Monza-Juventus all’U-Power Stadium: salterà con ogni probabilità anche la nona giornata di campionato contro il Milan.

Il Milan questa sera andrà incontro al primo vero scontro scudetto della stagione, quello contro il Napoli. Le prossime giornate non saranno proprio semplici per i rossoneri: oltre alla gara contro l’Empoli, i ragazzi di Pioli dovranno affrontare Chelsea e Juventus.

I bianconeri stanno attraversando un periodo buio e ormai non trovano vittorie dalla gara contro lo Spezia dello scorso 31 agosto. Dopo due pareggi in campionato sono giunte due sconfitte in Champions. Ma non sembra essere finita qui per i bianconeri. Un’altra complicanza potrebbe sorgere per la squadra allenata da Allegri: l’espulsione di Di Maria avvenuta quest’oggi contro il Monza.

Gestaccio di Di Maria in Monza-Juventus: espulso l’argentino

Il Fideo, che sta facendo i conti con un’avvio di stagione sottotono, a causa di quale acciacco fisico, è stato espulso quest’oggi all’U-Power Stadium di Monza: l’argentino ha reagito ad un fallo provocato da Izzo con una gomitata ad altezza petto, e Maresca lo ha immediatamente punito con il rosso diretto.

Un fallo di reazione privo di alcuna intelligenza ma dettato da frustrazione e impulsività. Quella di Angel Di Maria è un’espulsione che complica ulteriormente i piani dei bianconeri che si trovano in una situazione già difficile per il rendimento altalenante della squadra sia in Serie A e in Champions League: con le due sconfitte nel massimo torneo europeo, i bianconeri sembrano essere con un piede fuori dalla competizione.

La Juventus è rimasta in 10 a cinque minuti dalla fine del primo tempo. Ora Allegri dovrà fare a meno di un’altra pedina nelle prossime giornate di campionato. Probabilmente Angel Di Maria – che potrebbe essere sanzionato con due giornate di squalifica – salterà la partita contro il Milan dell’8 ottobre, valevole per la nona giornata di Serie A.