Milan-Napoli in diretta, risultato in tempo reale: formazioni ufficiali

Diretta live Milan-Napoli: cronaca e risultato in tempo reale della settima giornata del campionato di Serie A 2022-2023.

Big match per il Milan in questa domenica di Serie A. I rossoneri sfidano il Napoli, match valida per la settima giornata di campionato. Stefano Pioli dovrà fare a meno di Rafael Leao perché squalificato, dall’altra parte mancherà Victor Osimhen. Nonostante le assenze, è la miglior partita che l’Italia possa offrire in questo momento per qualità di gioco e forma.

Milan-Napoli: formazioni ufficiali

Milan (4-2-3-1): Maignan; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Saelemaekers, De Ketelaere, Krunic; Giroud.

All. Pioli

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Kim, Mário Rui; Anguissa, Lobotka, Zieliński; Politano, Raspadori, Kvaratskhelia.

All. Spalletti

Arbitro: Mariani