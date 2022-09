Serie A e Champions a metà prezzo: l’offerta è imperdibile

Arriva l’annuncio della TV on-line per tutti i tifosi di calcio e di sport in generale. Una promozione davvero imperdibile e conveniente.

In estate moltissimi appassionati di sport e di calcio in particolare si sono lamentati pubblicamente. Colpa del rincaro sui prezzi degli abbonamenti per le pay-tv che trasmettono gli eventi sportivi in diretta.

Molti tifosi non hanno gradito l’aumento presentato da DAZN per la diretta esclusiva di tutte le partite di Serie A ed alcune competizioni Uefa. Ma in questi giorni sta avendo un certo riscontro la promozione lanciata da un’altra emittente.

Si tratta di Now TV, la piattaforma streaming di Sky che regala la possibilità ad i propri utenti di acquistare dei veri e propri pass, da godersi on-line, con le proposte migliori sull’intrattenimento e sullo sport.

L’offerta di Now TV scade ad ottobre: calcio a prezzi stracciati

Now TV già da qualche tempo, tramite il Pass Sport, dà la possibilità dunque di acquistare a cifre modiche tutti gli eventi sportivi di Sky Sport, dal calcio al tennis passando per le dirette dei motori.

In questi giorni come detto sta avendo successo una straordinaria promozione lanciata da Now TV. In pratica entro il 2 ottobre si può sottoscrivere un abbonamento scontato per quattro mensilità proprio per lo sport live. Al costo di soli 29,99 euro gli utenti potranno usufruire di ben 4 mesi di abbonamento sul Pass Sport.

Tale promozione include la visione in esclusiva dei match di Uefa Champions League, la competizione europea disputata anche dal Milan. Così come tre gare di Serie A per ogni turno, ed altri campionati come la Serie B italiana, la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca.

Gli appassionati di altri sport potranno inoltre avvalersi su Now TV delle dirette dei GranPremi di automobilismo e motociclismo, i più importanti tornei del grande slam di tennis internazionale, la NBA di basket americano, e molti altri contenuti di livello.

Chi aderirà alla promozione dei 4 mesi a 29,99 euro complessivi avrà dunque tutti questi servizi per ben 120 giorni. Al termine della promozione, il Pass Sport si rinnoverà al consueto costo di 14,99 euro mensili, salvo disdetta nei giorni precedenti alla scadenza. Now TV è visibile tramite l’app ufficiale su Smart TV e su qualsiasi dispositivo mobile.