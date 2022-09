Milan-Juventus, da domani in vendita i biglietti: date e prezzi

Il Milan apre già la vendita dei tagliandi per il big match contro la Vecchia Signora.: si parte domani con la prima fase di vendita

Il Milan non è riuscito a chiudere al meglio prima della pausa e ha dovuto arrendersi al Napoli di Spalletti che ha sbancato San San Siro. Ciò nonostante la prestazione è stata ottima e l’entusiasmo nell’ambiento rossonero rimane più che mai vivo.

Ecco quindi che al rientro dalla sosta, per la prima gara casalinga in programma, San Siro potrebbe diventare nuovamente una bolgia. Dopo la trasferta contro l’Empoli infatti andrà in scena Milan-Juventus, che si giocherà sabato 8 ottobre alle ore 18. Un grande classico quindi per la prossima della squadra di Stefano Pioli tra le mura amiche, contro una Juve in crisi e vogliosa di rialzare la testa.

Sul sito ufficiale del Diavolo fa sapere che a partire dalla giornata di domani saranno disponibili i biglietti per il 240simo match della storia contro i bianconeri. Si tratterà del Milan-Juventus numero 90 in Serie A, con 29 vittorie rossoneri, 24 juventine e 36 pareggi. I tagliandi per la sfida sono disponibile online su singletickets.acmilan.com, al Ticket Office di Casa Milan e sui circuiti VivaTicket.

Le modalità di vendita sono le seguenti. Si inizia con la fase dedicata agli abbonati, dalle 12 di martedì 20 settembre alle 23.59 di mercoledì 11 settembre. Ogni abbonato potrà acquistare un biglietto aggiuntivo ad un prezzo dedicato, nei settori disponibili. La vendita libera prenderà il via invece da giovedì 22 settembre alle ore 12 fino ad esaurimento posti. Il costo dei biglietti per Milan-Juventus parte da 49 euro.