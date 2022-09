Milan, problemi anche per Tonali? Mancini fa chiarezza

Altro allarme infortunio per quanto riguarda il Milan. Tonali potrebbe avere qualche affaticamento di cui ha parlato il c.t.

Dopo la sconfitta contro il Napoli, in casa Milan è scattata un’altra piccola emergenza. Quella legata agli infortuni muscolari, soprattutto dopo gli ultimi comunicati.

Poco fa il club ha fatto sapere che Theo Hernandez ha accusato un problema all’adduttore destro e dunque rinuncerà alla chiamata della Nazionale francese. Mentre Davide Calabria andrà valutato dopo il fastidio al flessore che lo ha costretto al cambio in Milan-Napoli.

Anche un altro milanista potrebbe essere uscito malconcio dalla sfida di ieri a San Siro. Si tratta di Sandro Tonali, centrocampista titolare rossonero che dopo i 90 minuti di ieri potrebbe aver accusato qualche dolore di troppo.

Mancini in conferenza stampa sulle condizioni di Tonali

A fare chiarezza sulla situazione di Tonali c’ha pensato il c.t. azzurro Roberto Mancini. Quest’ultimo ha inserito il numero 8 del Milan nella lista convocati dell’Italia per le sfide di Nations League contro Inghilterra e Ungheria.

In conferenza stampa per dare l’avvio al ritiro di Coverciano, Mancini ha fatto intendere che anche Tonali ha accusato qualche problemino: “Verratti non sarà dei nostri perché ha subito un brutto colpo. Tonali invece non credo abbia un grosso problema. Domani valuteremo Pellegrini”.

Dunque niente di preoccupante per Tonali, anche se non è stato chiarito che tipo di problema avrebbe accusato l’ex Brescia. Viste le dichiarazioni di Mancini, è probabile che il rossonero resterà a disposizione della Nazionale per le due prossime sfide, in programma venerdì 23 settembre a San Siro e lunedì 26 settembre a Budapest.

Mancini per queste due sfide di Nations League ha convocato solo due calciatori del Milan. Oltre a Tonali anche Tommaso Pobega sarà a disposizione, mentre il c.t. ha snobbato Davide Calabria. Il capitano rossonero avrebbe presumibilmente dovuto rinunciare all’eventuale chiamata per via del problema al flessore della coscia.

Tonali, centrocampista classe 2000, ha già collezionato 11 presenze con la Nazionale maggiore italiana. L’esordio arrivò nell’ottobre 2019, nel successo per 5-0 sul campo del Liechtenstein, ma finora non ha ancora realizzato neanche un gol con la maglia azzurra indosso.