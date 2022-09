ML – Infortunio Theo Hernandez, lascia la Nazionale: i dettagli

Le ultime su due stop muscolari subiti dal Milan dopo la partita di ieri contro il Napoli. Arrivano notizie ufficiali dal club.

Oltre il danno, la doppia beffa. Il Milan ieri ha perso contro il Napoli, dicendo momentaneamente addio alla testa della classifica. Ora la sosta per le Nazionali aiuterà la squadra a recuperare le forze.

Ma oltre la sconfitta interna per 2-1, in casa Milan si segnalano alcuni problemi muscolari sorti dopo la fine del match. Già ieri sera Stefano Pioli ha fatto sapere che Davide Calabria è stato costretto a lasciare il campo a fine primo tempo per un risentimento al flessore.

Non solo Calabria. Poco fa fonti vicini a casa Milan hanno fatto sapere che c’è anche un altro calciatore rossonero che ha subito un problema muscolare, che gli farà presumibilmente saltare gli impegni con la propria Nazionale di questi 14 giorni.

Theo Hernandez, il problema che lo costringerà al forfait

Poco fa è stato riferito come anche Theo Hernandez si sia fermato per un dolore non di poco conto. Il terzino del Milan avrebbe subito un infortunio all’adduttore, proprio dopo lo sforzo contro il Napoli.

In occasione dell’azione che ha portato alla traversa di Kalulu pare che Theo si sia infortunato, sentendo un fastidio proprio alla zona interna della coscia. Per questo motivo il terzino sinistro dovrà saltare le partite con la Francia di Nations League.

Theo Hernandez è già rientrato a Milanello, con il via libera dello staff medico francese. Nei prossimi giorni verranno effettuati alcuni controlli approfonditi per valutare l’entità dell’infortunio. In attesa degli esami strumentali dunque Theo resterà a riposo e non risponderà alla chiamata di Didier Deschamps.

Per quanto riguarda Calabria, che ieri ha accusato un affaticamento muscolare al flessore, ogni valutazione verrà approfondita alla ripresa degli allenamenti del Milan. La speranza per Pioli è di recuperare entrambi i suoi laterali di difesa per il match contro l’Empoli.