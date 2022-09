Rinnovo e addio: Milan, la strada è già tracciata

Uno dei centrocampisti che piacciono molto al Milan strizza l’occhio alla Premier League: potrebbe finire al Liverpool.

Nell’ultima sessione estiva del calciomercato la società rossonera ha battuto diverse piste per rinforzare il centrocampo. Si è partiti con Renato Sanches, trattato già durante la passata stagione, e si è arrivati ad Aster Vranckx.

Il belga proveniente dal Wolfsburg finora ha giocato pochi minuti e gli va dato tempo per ambientarsi. Deve ancora compiere 20 anni e pertanto serve pazienza prima di poter emettere dei giudizi. In casa Milan si spera che possa rivelarsi un buon innesto, utile a far dimenticare definitivamente Franck Kessie.

L’ex talento del Mechelen è approdato in Italia in prestito oneroso con diritto di riscatto, darà il massimo per farsi acquistare a titolo definitivo. Stefano Pioli lo osserva quotidianamente a Milanello e valuterà quando dargli più spazio.

Calciomercato Milan, Joao Gomes verso la Premier League?

Tra i centrocampisti che il Milan ha preso in considerazione in estate e che continua a monitorare per il futuro c’è Joao Gomes, 21enne brasiliano. Paolo Maldini e Frederic Massara avevano effettuato un tentativo prima di virare su Vranckx, ma il Flamengo ha rifiutato l’offerta e si è tenuto il giocatore.

Recentemente Gomes ha anche prolungato il contratto fino all’agosto 2027, però il suo desiderio rimane quello di trasferirsi in Europa appena arriverà una proposta importante. In questi mesi il valore del suo cartellino può crescere e diventare inaccessibile per le casse del Milan. Ci sono squadre della Premier League pronte a fare ricche offerte per assicurarsi il calciatore.

Tra le più interessate al brasiliano c’è il Liverpool, destinazione che gli è molto gradita. Interpellato ad agosto sull’interessamento dei Reds, aveva così risposto: “Il Liverpool è una grande squadra per la quale giocherei. Giocare in Champions League è il mio sogno più grande“.

Stando a quanto rivelato dal giornalista brasiliano Julio Miguel Neto, il Liverpool sta preparando un’offerta per la sessione di calciomercato prevista per gennaio 2023. Jurgen Klopp segue da tempo Gomes e vorrebbe un innesto a centrocampo. Non sembra particolarmente impressionato da Arthur, arrivato in prestito dalla Juventus.

Anche Manchester United e Atletico Madrid sono sulle tracce del gioiello del Flamengo. Per il Milan non sembrano esserci chance di inserimento nel mercato invernale, anche perché probabilmente non ci saranno interventi in mediana. Ogni eventuale discorso è rinviato all’estate, ma il centrocampista sudamericano potrebbe essere già volato altrove nel frattempo.