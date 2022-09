Salt Bae spiazza i tifosi: è successo prima di Milan-Napoli

Svelato il retroscena sul pronostico azzeccato di Milan-Napoli di ieri sera, che certamente non ha fatto piacere ai tifosi rossoneri.

Il Milan ieri ha perso una gara importante per quanto riguarda la lotta al titolo. Sconfitta per 2-1 interna contro il Napoli, che si conferma bestia nera a San Siro.

Siamo soltanto alla settima giornata di campionato, ma il k.o. è stato mal digerito da mister Pioli e compagnia. In particolare perché la gara è stata giocata meglio dal Milan, ma nonostante ciò il Napoli ha avuto maggiore concretezza.

Un personaggio particolare aveva però azzeccato il pronostico poco prima dell’inizio della sfida, lanciandosi in una previsione risultata poi esatta. Un ospite d’eccezione che ha ammesso di simpatizzare per il Napoli.

Il pronostico perfetto del noto chef: ha azzeccato l’1-2 finale

A disimpegnarsi perfettamente nel pronostico di Milan-Napoli è stato Salt Bae. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un noto chef, imprenditore e macellaio di livello internazionale. E’ divenuto famoso per aver aperto diversi ristoranti di lusso, frequentati dall’élite tra Dubai, Abu Dhabi, Londra, New York ed altri luoghi sparsi nel mondo.

Ieri Salt Bae è stato a San Siro, mostrandosi in tribuna autorità per assistere al big match della domenica. Il turco era stato alla vigilia della partita avvistato nell’albergo dove risiedeva il Napoli, incontrando Luciano Spalletti ed alcuni calciatori azzurri.

Poco prima di Milan-Napoli, Nurset (questo il suo nome all’anagrafe) era stato interpellato da Canale 21 rilasciando il suo parere sull’incontro: “Stasera tiferò per il Napoli. Secondo me finirà 2-1 per loro“. Un pronostico clamorosamente azzeccato, che ha sorpreso tutti visto che il match si è deciso negli ultimi minuti del secondo tempo.

Salt Bae non è certo un esperto di calcio, ma certamente un appassionato visto che nei suoi ristoranti sono spesso ospiti calciatori di alto livello. Lo chef turco è divenuto noto per la ‘pizzicata di sale’ sulla carne, un gesto divenuto da tempo un meme di risonanza internazionale. Ora chissà se Nurset si diletterà anche in previsioni calcistiche.