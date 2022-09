Sosta Nazionali: i 15 calciatori del Milan convocati dalle selezioni

Ecco i nomi dei calciatori del Milan che sono stati convocati dalle rispettive Nazionali per questi 14 giorni di gare internazionali.

Milanello in questi giorni si svuoterà, come molti ritiri di squadre di Serie A. Infatti da oggi sono stati chiamati moltissimi calciatori dalle rispettive selezioni nazionali.

I campionati si fermeranno nel weekend prossimo, per lasciare spazio a diverse sfide internazionali. In Europa si giocherà la Nations League, con almeno due partite a turno, ma sono previste anche gare delle selezioni giovanili ed amichevoli varie.

Come detto, il Milan rinuncerà in queste due settimane a moltissimi elementi, pronti a rientrare in gruppo solo a metà della prossima settimana. Andiamo a vedere quanti saranno i calciatori di Stefano Pioli a rispondere alle chiamate in giro per il mondo.

Sono 15 i calciatori del Milan convocati dalle rispettive selezioni

Il Milan in questi giorni saluterà ben 15 calciatori della propria rosa di prima squadra. Inizialmente dovevano essere 16 a partire, ma va escluso Theo Hernandez dalla lista, che poco fa è stato estromesso dalla Francia per via del problema all’adduttore subito durante Milan-Napoli.

La Nazionale italiana per la Nations League ha convocato per esempio due rossoneri: Sandro Tonali e Tommaso Pobega. La Francia (senza Hernandez) si accontenterà del portiere Mike Maignan e del ritorno di Olivier Giroud in rosa.

Due presenze milaniste anche nel Belgio, con De Ketelaere e Saelemaekers, mentre risponderanno alle rispettive chiamate in Europa anche Tomori (Inghilterra), Kjaer (Danimarca) e Leao (Portogallo).

Due gli africani di casa Milan convocati, ovvero Bennacer con l’Algeria e Ballo-Touré in Senegal. Persino una convocazione oltreoceano: quella di Sergino Dest, titolare della Nazionale USA. Chiudono infine tre giovani: Thiaw è stato chiamato dalla Germania Under 21, Vranckx dal Belgio U-21 e Kalulu dalla selezione francese U-21.

Facendo i conti dunque, gli unici titolari del Milan che resteranno a disposizione di mister Pioli in queste settimane saranno i portieri Tatarusanu e Mirante, il centrale Gabbia, i centrocampisti Bakayoko, Adli e Krunic, il fantasista Brahim Diaz e l’attaccante Messias. Inoltre sono attualmente infortunati i vari Florenzi, Theo Hernandez, Rebic, Origi e Ibrahimovic.

I convocati del Milan dalle rispettive Nazionali: