Ancelotti vuole un obiettivo del Milan: pronti 30 milioni

Il Real Madrid ha messo nel mirino un giocatore che piace molto anche al Milan: pronta una proposta economica importante.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno battuto diverse piste prima di prendere Aster Vranckx a centrocampo. Com’è noto, il primo obiettivo era Renato Sanches, ma il portoghese ha preferito andare al Paris Saint Germain.

La dirigenza del Milan ha sondato diversi giocatori per sostituire Franck Kessie, poi verso la fine del calciomercato estivo ha virato con decisione sul belga del Wolfsburg. Sarà interessante vedere se l’ex Mechelen riuscirà a rivelarsi all’altezza della maglia rossonera.

Tra i profili per i quali era stato effettuato un tentativo c’è anche Joao Gomes, gioiello del Flamengo. Il club di Rio de Janeiro ha rifiutato le offerte arrivate e recentemente gli ha rinnovato il contratto fino al 2027. Tuttavia, il giocatore sogna l’Europa e nel 2023 potrebbe lasciare il Brasile se arriverà la giusta proposta.

Calciomercato Milan, Joao Gomes si allontana: assalto del Real Madrid?

Il Milan continua a monitorare Joao Gomes, ma ci sono anche altre importanti società europee ad averlo messo nel mirino. Si è spesso parlato di Arsenal e Liverpool, però pure nella Liga il brasiliano ha attirato le attenzioni. Il Real Madrid è molto interessato e sembra intenzionato a passare ai fatti.

Secondo quanto rivelato dal giornalista argentino Martin Liberman, i blancos sarebbero disposti a fare un investimento da 30 milioni di euro per comprare Gomes. Da capire se questa operazione verrà fatta già a gennaio 2023 oppure se verrà rinviata all’estate successiva. Il Real Madrid potrebbe anche bloccare anticipatamente il calciatore e lasciarlo al Flamengo in prestito.

Tra l’altro, la società spagnola ha già fatto affari con quella di Rio de Janeiro nel recente passato. Basti pensare all’acquisto di Vinicius Junior e Reinier, costati rispettivamente 45 e 30 milioni circa. Da non escludere una nuova operazione tra Real Madrid e Flamengo il prossimo anno. Con i blancos e le squadre della Premier League in scena, sarebbe dura per il Milan competere nella corsa al centrocampista.