“È il migliore in Italia”: Milan, Giovanni Galli spiazza i tifosi

Giovanni Galli, ai microfoni di radio Marte, ha espresso la sua opinione su chi sia il portiere più forte della Serie A. Per l’ex estremo difensore del Milan non si tratta di Maignan.

In Italia, in questo momento il tasso tecnico dei vari club si è alzato di gran lunga. L’arrivo di giocatori del calibro di Di Maria, De Ketelaere, Lukaku e Kvarastkhelia ha contribuito a migliorare il livello della competizione. Tecnica e dribbling non sono le sole competenze che servono per alzare l’asticella in un torneo: in un campionato che si rispetti anche i portieri e difensori giocano un ruolo fondamentale.

Nel Milan, l’apporto di Maignan negli ultimi due anni è stato fondamentale. Ora l’estremo difensore francese è considerato il più forte portiere della Serie A nonché tra i più forti al mondo. Eppure per alcuni non è così.

Galli: “Ora vi dico chi è il portiere più forte della Serie A”

In questo momento è chiaro che Maignan risulti essere uno dei portieri più forti del pianeta. Il gigante rossonero ha tutte le caratteristiche per esserlo. Non si tratta solo di interventi provvidenziali o parate stilisticamente belle, il francese è un portiere completo, cerebrale, capace addirittura di fornire assist ai propri compagni. Ma a quanto pare non per tutti è così evidente. Nemmeno per l’ex portiere del Milan, Giovanni Galli.

Galli durante un’intervista su Radio Marte ha infatti espresso la sua opinione riguardo i portieri in Italia. Secondo l’ex portiere di Napoli e Milan non è Maignan il più forte della competizione ma Alex Meret, l’estremo difensore del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Meret è, tecnicamente, il portiere più forte che abbiamo in Italia. Gli mancavano solo continuità e la fiducia. Ottima la scelta di affiancargli Sirigu: ora è nelle condizioni di potersi esprimere al meglio”.