FIFA 23 svela i giocatori più veloci della Serie A: ci sono due milanisti

Tra il 27 e il 30 settembre uscirà in tutto il mondo FIFA 23: oggi, attraverso un tweet della Lega di Serie A, sono stati comunicati i giocatori più veloci presenti sul simulatore calcistico: due rossoneri nella lista.

Non manca molto all’uscita del nuovo gioco di calcio, FIFA 23: l’hype che si crea ogni anno dietro questa release ha del clamoroso.

È evidente oramai da quasi trent’anni che, quello della EA Sports, è uno dei videogame di calcio più famosi, e apprezzati al mondo. Nonostante la battaglia con la Konami, ogni anno il brand dell’americana Electronic Arts ottiene risultati più che soddisfacenti riuscendo non solo a tenerle testa ma anche a batterla di gran lunga.

La lista dei giocatori più veloci della Serie A

FIFA è oramai un’istituzione: ogni anno tutti i fruitori restano estasiati. Che sia da soli o in compagnia, l’esperienza su FIFA è un qualcosa di spettacolare. Ora però, l’attesa è quasi finita: il gioco uscirà tra il 27 e il 30 settembre.

EA Sports ha oggi svelato i giocatori più veloci presenti su FIFA 23. Il parametro della velocità, sul simulatore calcistico, è probabilmente il più importante di tutti, considerando la tipologia di gioco. Questo fa della lista condivisa da Electronic Arts oggi un qualcosa di atteso da fan della piattaforma stessa.

Sul proprio account Twitter, la Lega Serie A ha pubblicato una foto ritraente i 5 calciatori più veloci della Serie A in FIFA 23. Presente nella lista ci sono anche due giocatori del Milan: e chi potevano essere se non Theo Hernandez (93 di overall) e Rafael Leao (91 di overall)? Il terzino francese ha dimostrato in più di un’occasione di essere devastante sul settore di sinistra, così come il gioiellino portoghese.

Due veri treni in corsa che hanno fatto della propria rapidità un’arma impressionante. Di seguito la top 5: Lozano 93; Theo Hernandez 93; Lazzari 92; Leao 91; Chiesa 91.