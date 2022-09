Milan-Napoli, il gesto a fine gara di Theo Hernandez fa impazzire i tifosi – VIDEO

Ha fatto il giro del web il bellissimo gesto di Theo Hernandez al termine di Milan-Napoli, ripreso direttamente dalla curva milanista.

Tanta delusione quella del Milan dopo l’ultima partita di campionato. I rossoneri sono usciti sconfitti dal big match contro il Napoli, perdendo 2-1 e di conseguenza la testa della classifica.

La sosta aiuterà Stefano Pioli a rigenerare la sua squadra e ritrovare le tante energie perse. Ma c’è qualcosa su cui il Milan può sempre fare affidamento: l’unità e l’attaccamento alla maglia.

I calciatori rossoneri lo hanno dimostrato con orgoglio anche al termine di Milan-Napoli. In particolare grazie al capitano di serata Theo Hernandez, che ha indossato la fascia nel secondo tempo dopo l’uscita dal campo di Calabria.

Il video virale dalla Curva Sud: Theo porta il Milan a ringraziare i tifosi

Theo Hernandez è effettivamente protagonista di un bellissimo gesto al fischio finale di Milan-Napoli. Il tutto ripreso da un video, divenuto virale sul web, effettuato da alcuni tifosi della Curva Sud milanista.

In pratica dopo il fischio finale dell’arbitro Mariani, i giocatori del Milan sembravano delusi in mezzo al campo, sconfortati per la sconfitta. Ma Hernandez ha scelto di radunare tutti i suoi compagni, convincendoli ad andare sotto la Sud. Nel frattempo gli ultras milanisti intonavano il coro “Forza Diavolo alè, vivo solo per te, io non ti lascerò…“.

Un coro significativo, che vuol fare intendere come i tifosi milanisti, anche di fronte a sconfitte brucianti come quella di domenica, accompagneranno sempre e comunque la propria squadra. Theo Hernandez ha dunque spinto i compagni sotto la Sud a ringraziare il solito calorosissimo appoggio avuto durante tutta la partita.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Malinconia Rossonera (@malinconiarossonera__)

La scelta del terzino francese ha fatto letteralmente impazzire i tifosi del Milan, anche sul web e sui social. Ciò certifica l’attaccamento e lo spirito dei calciatori, in particolare di Theo Hernandez. Un ragazzo che, nonostante sia nato in Francia, si sente ormai da anni un milanista a tutti gli effetti, come evidenzia il rinnovo di contratto a lungo termine siglato di recente.