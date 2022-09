Milan, novità per l’attacco: è volato in Belgio

Arrivano novità per quanto riguarda il centravanti di Stefano Pioli. Viaggio in Belgio per conoscere le condizioni del calciatore: ecco costa succedendo

Il Milan è alle prese con una nuova emergenza infortuni. In tarda mattinata sono arrivati gli esiti degli esami a cui si sono sottoposti Theo Hernandez e Davide Calabria. C’era apprensione per le condizioni dei due terzini usciti malconci dalla partita di San Siro contro il Napoli.

Ieri il francese aveva abbandonato il ritiro della Nazionale per svolgere i controlli medici del caso che hanno confermato lo stiramento del lungo adduttore destro. Il calciatore verrà ricontrollato fra una settimana. Invece l’esame fatto all’italiano ha escluso lesioni muscolari. I due calciatori sfrutteranno la pausa per recuperare.

Gli stop di Theo Hernandez e Davide Calabria si vanno ad aggiungere a quelli di Divock Origi e Ante Rebic, che Stefano Pioli si augura di riabbracciare presto. Saranno out per tutto il 2022, invece, Zlatan Ibrahimovic e Alessandro Florenzi.

Poter tornare a disporre dei due difensori e degli attaccanti è fondamentale visto che dal ritorno delle Nazionali si giocherà ogni tre giorni e il Milan dopo Empoli è atteso dal trittico, Chelsea, Juventus e Chelsea.

Il punto sugli attaccanti

Le condizioni di Rebic, alle prese con una piccola ernia al disco, in fase di risoluzione, verrà valutato nei prossimi giorni. Il Milan e il suo tecnico si aspettano, inoltre, novità importanti anche da Divock Origi. Come riporta Sky Sport, un medico rossonero è volato in Belgio per un confronto con lo staff della Nazionale per fare il punto della situazione.

Origi ha giocato solamente 81 minuti, 33 in Champions League, contro il Salisburgo, e 48 in Serie A, contro Udinese, Atalanta e Inter. Un bottino magro per un calciatore che avrebbe dovuto fare il co-titolare con Olivier Giroud. Origi si è fermato in occasione della vigilia contro il Sassuolo e del match con la Sampdoria. In entrambi i casi avrebbe giocato titolare. L’ex Liverpool accusa sistematicamente problemi al tendine che non lo fanno allenare al meglio. Il viaggio anticipato in Belgio è stato fatto per guarire completamente, con il supporto dello staff medico belga. Pioli lo attende per la ripresa, già per la partita contro l’Empoli.