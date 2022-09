Milan, finalmente una buona notizia: sarà titolare con la Nazionale

Si è presentato agli allenamenti con un affaticamento muscolare dopo Milan-Napoli, potrebbe saltare la partita con la Nazionale. I dettagli sull’infortunio.

Dopo Milan-Napoli, Pioli ha perso uno dei suoi giocatori migliori per affaticamento muscolare: un centrocampista. Il reparto è in emergenza ma l’allenatore può far affidamento su una quantità abbondante di giocatori duttili in quella parte del campo.

Ora però il tecnico parmigiano conta di recuperare tutti i suoi pezzi pregiati (compreso anche Rebic) durante la sosta delle Nazionali. Ma spera di recuperare proprio il centrocampista, così come il ct della Nazionale, Roberto Mancini.

Infortunio Tonali: i dettagli

Se c’è un giocatore sul quale il Milan di Pioli sa di poter fare affidamento, quello è Sandro Tonali. Dopo una prima annata deludente, il giovane classe 2000 appena arrivato dal Brescia non aveva convinto molto l’allenatore ed i tifosi. L’anno scorso, però, ha sorpreso tutti mostrando dei numeri da vero leader in campo.

Quest’anno, soprattutto dopo la partenza di Kessié approdato al Barcellona di Xavi, il giovane centrocampista azzurro è diventato un perno centrale della mediana rossonera.

L’accoppiata in mezzo al campo formata da Tonali e Bennacer è una certezza: quantità e qualità. Ma non solo: Sandro Tonali ha anche un discreto fiuto per il gol. Dopo aver conquistato la società e Stefano Pioli, ora il giovane centrocampista si è guadagnato anche un posto nella Nazionale allenata da Roberto Mancini. Il centrocampista rossonero, però nei giorni scorsi ha avuto un leggero affaticamento muscolare. I medici della Nazionale sembrano però aver posto rimedio ai problemi del giocatore.

Tonali recupera per la partita contro l’Inghilterra

Infatti Tonali, dopo essersi guadagnato una maglia da titolare con il Milan è riuscito a ricucirsi uno spazio anche in Nazionale maggiore. Le qualità del giocatore sono talmente alte da aver messo in discussione un reparto al completo e qualitativamente di spessore.

Secondo quanto riferito da Sky, Sandro Tonali, era giunto o a Coverciano con un affaticamento muscolare dopo Milan-Napoli. Il mediano rossonero è stato però recuperato e venerdì sera giocherà titolare contro l’Inghilterra a San Siro. Il centrocampista rossonero dovrebbe giocare mezz’ala sinistra al campo insieme a Barella (mezz’ala destra) e Jorginho (playmaker) nel 3-5-2 con cui il ct Mancini dovrebbe schierare la squadra azzurra.