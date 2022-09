Milan, in Polonia sicuri: “È fatta per il difensore”, arriva dalla Serie A

Bomba clamorosa direttamente dalla Polonia. Il Milan avrebbe praticamente in pugno il giocatore di Serie A! L’accordo è già trovato…

Il Milan nell’ultima finestra di mercato si è molto focalizzato sul suo reparto di difesa. La retroguardia di Stefano Pioli andava ritoccata al meglio, così da essere competitiva e numerosa in vista degli impegni di Serie A, Coppa Italia e Champions League. Sono quindi arrivati essenzialmente due innesti dal mercato, due ottimi profili aggiungeremmo.

Per rinforzare la batteria dei centrali, che ha riaccolto Simon Kjaer in estate, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno messo a segno un ottimo colpo. L’acquisto di Malick Thiaw dallo Schalke 04 può infatti essere considerato assolutamente in linea con la politica d’acquisti portata avanti negli ultimi anni dal club e che tanto ha fruttato.

Giovane, di prospettiva e pagato soltanto 6 milioni di euro. Non lo abbiamo ancora visto all’opera, ma siamo sicuri, per caratteristiche fisiche e teniche, che Malick può crescere tanto al Milan e per il Milan. Per la fascia destra, invece, dato l’infortunio di Alessandro Florenzi, Maldini ha sorpreso tutti prelevando in prestito dal Barcellona Sergino Dest.

Lo statunitense, ancora testato poco da Pioli, è sicuramente un nome più blasonato e che negli anni è stato definito come uno dei terzini più promettenti al mondo. Per lui è stato concordato un diritto di riscatto vicino ai 20 milioni di euro. Insomma, due colpi promettenti. A sinistra, tutto è rimasto uguale, con Fodé Ballo-Touré ancora sostituto naturale di Theo Hernandez.

Attenzione, però, perchè dalla Polonia riferiscono che il Milan ha praticamente chiuso per un altro difensore.

Milan, è fatta per il difensore: arriva dalla Serie A

Il portale goal.pl fa sapere che, secondo fonti vicine al giocatore, il Milan ha chiuso per l’acquisto di Jakub Kiwior dallo Spezia. Un nome affatto nuovo all’ambiente rossonero, dato che proprio quest’estate il polacco era stato uno dei nomi più accostati al Diavolo. Anche questo è uno di quei profili che tanto piacciono alla dirigenza milanista. Classe 2000 e tanto duttile.

Kiwior si è messo in mostra al meglio allo Spezia, squadra di Serie A nella quale è attualmente un titolarissimo. Anche l’Inter aveva sondato il difensore polacco, ma alla fine nessuno è riuscito nel suo acquisto. Pare, però, che il Milan se lo sia aggiudicato in anticipo. Il suo trasferimento è vicinissimo ai rossoneri fa sapere il giornalista di goal.pl.

La domanda che ci poniamo è se Kiwior arriverà già a gennaio a Milanello, o bisognerà aspettare l’estate. In attesa di conferme della voce di mercato, possiamo confermare che il difensore classe 2000 potrebbe davvero fare al caso dei rossoneri. Molto duttile, sa ricoprire al meglio la posizione di centrale di difesa, ma anche di terzino a sinistra. In questo senso, data l’insoddisfazione nei confronti di Fodé Ballo-Tourè, l’arrivo di Kiwior potrebbe essere decisivo.

Chissà se questa notizia piacerà ai tifosi milanisti. Si attendono ovviamente conferme!