Milan, Messias incontra i tifosi: quando e dove è l’appuntamento

Il club rossonero organizza un altro incontro con i sostenitori rossoneri: stavolta il protagonista è l’attaccante brasiliano

In questa settimana non ci sono partite da preparare per il Milan, che può quindi sfruttare questi giorni per rivedere la condizione fisica di alcuni giocatori, e sperare che i tanti convocati in nazionale rientrino senza particolari problemi.

Chi è rimasto a Milanello è Junior Messias, che dopo essersi conquistato la conferma e il riscatto dopo il primo anno, si sta prendendo uno spazio da protagonista anche in questa seconda stagione con la maglia rossonera. Il brasiliano tra l’altro si prepara ad incontrare i tifosi del Milan per un Meet & Greet al Milan Store Downtown. L’appuntamento è in programma venerdì pomeriggio a partire dalle ore 16.

A dare la comunicazione è proprio la società. Nel comunicato del club si legge: “I primi 50 tifosi che si presenteranno allo Store di Milano, in Galleria San Carlo, avranno la possibilità di incontrare il brasiliano e di farsi autografare i propri prodotti ufficiali. Ricordiamo che sarà necessario indossare una mascherina FFP2 per partecipare all’evento”.

Un’occasione quindi per i sostenitori rossoneri di incontrare un proprio beniamino. Messias è stato uno dei protagonisti nella cavalcata scudetto dell’anno scorso della squadra di Pioli e si è già sbloccato anche quest’anno grazie alla rete in trasferta contro la Sampdoria di Marco Giampaolo. Lo stesso evento era andato in scena qualche settimana fa e a incontrare i tifosi in quel caso era stato il nuovo acquisto Yacine Adli.