Quanto costerà il nuovo stadio di Milan e Inter: la cifra complessiva

Tutti i costi della costruzione del nuovo impianto analizzati nel dettaglio: la nuova stima per la spesa complessiva è in crescita

Tiene sempre banco la questione relativa al nuovo stadio di Inter e Milan, con il dibattito pubblico che è previsto per il prossimo 28 settembre. Il Comune di Milano ritiene il progetto completo e i due club hanno aggiornato lo studio di fattibilità.

La capienza del nuovo impianto si calcola intorno ai 60mila posti. Le ultime stime parlano di un ricavo da 120,4 milioni di euro l’anno per le due società, 80 milioni dalle attività legate allo stadio e 40 dal comparto polivalente. Ma andiamo allora a vedere anche i costi per la costruzione del nuovo San Siro. Un’analisi dettagliata è fornita, come al solito, dal portale Calcioefinanza, che ha visionato i documenti ufficiali.

In questo caso le stime più recenti da parte dei due club prevedono l’investimento di 1 miliardo e 284 milioni di euro (IVA esclusa) per la realizzazione dell’impianto. Una crescita quindi di 62 milioni di euro rispetto alla stima risalente al 2019. Le fonti di spesa sono suddivise in tre parti: “costo di costruzione“, “somme a disposizione dell’amministrazione” e “contributo del costo di costruzione”, con la prima voce che è la più sostanziosa e che prevede anche la demolizione dello stadio Meazza.

Nuovo San Siro, tutti costi nel dettaglio

Passiamo quindi a vedere i numeri della spesa nel dettaglio, sempre forniti dal sito di calcio ed economia. Per quanto riguarda il costo di costruzione, le voci più importanti sono il comparto stadio e il comparto plurivalente, che unite alle spese di Energy power station e di demolizione del vecchio impianto fanno un totale di poco più di 1 miliardo e 37 milioni.

Intorno ai 235 milioni invece le somme a disposizione dell’amministrazione, costituita da importi base, spese tecniche, consulenza e commissioni aggiudicatrici e altre generali. Infine ci sono le cifre legate agli oneri da costo di costruzione, che prevedono il Centro commerciale, le attività di intrattenimento e il terziario, per un costo complessivo di oltre 21 milioni. La cifra totale quindi, come detto sopra si avvicina a 1,3 miliardi di euro.