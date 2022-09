Roger Federer e quell’incontro con le Leggende del Milan, la foto è imperdibile

Roger Federer si appresta a chiudere la sua leggendaria carriera tennistica. Vi raccontiamo di quando ha incontrato alcuni calciatori che hanno fatto la storia del Milan

Venerdì 23 settembre, una data che resterà per sempre impressa nella storia del tennis. Nella tarda serata, alla O2 Arena di Londra, Roger Federer disputerà il suo ultimo match in carriera.

Lo farà nella prima giornata della Laver Cup, il torneo esibizione nel quale una selezione di tennisti europei capitanata da Bjorn Borg sfida il Team World, allenato da un’altra leggenda del tennis, John McEnroe. A proposito di leggende, Federer giocherà la sua ultima partita in doppio in coppia con l’amico-rivale di sempre, quel Rafa Nadal con cui Roger ha scritto pagine indelebili di tennis nel nuovo millennio.

Da sabato, indubbiamente, il mondo del tennis non sarà più lo stesso. Tutti eravamo ormai preparati all’addio di Federer ma, nessuno, non solo gli appassionati di tennis speravano che quel momento non arrivasse mai.

Mercoledì scorso, quando Roger ha pubblicato sui social il suo messaggio di addio al tennis, c’è stato un profluvio di messaggi, commenti e condivisioni da tutto il mondo. Era inevitabile. La grandezza di Federer è stata proprio in questo ovvero nell’essere stato una leggenda del tennis e un campione, un esempio da ammirare dentro e fuori dal campo anche dagli atleti professionisti di altri sport.

Federer, la foto con le Leggende del Milan

Tra le numerosissime occasioni che hanno testimoniato il prestigio indiscusso di Federer ne citiamo una che riguarda il Milan e risale all’ottobre 2014, quando Roger era impegnato al Masters di Shanghai, torneo poi sparito dal calendario tennistico in seguito all’emergere della pandemia da Covid-19.

Era il 10 ottobre 2014 e quel giorno Federer, poi vincitore del torneo in finale con Gilles Simon, vinse una rocambolesca partita con l’argentino Leonardo Mayer. In tribuna, nello splendido stadio di Shanghai a forma di fiore di magnolia, ad assistere al match c’erano anche alcuni grandi ex calciatori del Milan, arrivati nella metropoli cinese per disputare un match con la squadra delle Legends rossonere.

Al termine dell’incontro con Mayer, Federer si è intrattenuto con Franco Baresi, Paolo Maldini e gli altri presenti. Proprio Maldini ha immortalato il momento con una foto pubblicata su Facebook. Tra i calciatori fotografati insieme a Federer c’erano Andryi Shevchenko, Daniele Massaro, Sebastiano Rossi, Stefano Eranio, Marek Jankulovski, Diego Fuser, Roberto Mussi, Dario Simic e Maurizio Ganz.

Un momento da ricordare per sempre. Poche volte, del resto, si sono viste così tante Legends in una foto..