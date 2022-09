Giroud, dichiarazione d’amore al Milan: “Non è paragonabile a nulla”

L’attaccante ha parlato ai media francesi ed è tornato sulla vittoria dello Scudetto con i rossoneri e sul calore dei tifosi

Tanti calciatori rossoneri sono stati chiamati nelle rispettive nazionali per le partite in programma in questa pausa, ma nella loro testa rimane sempre il Milan, come dimostra anche Olivier Giroud.

L’attaccante francese è stato intervistato da M6 in Francia e ha rilasciato delle belle dichiarazioni sui tifosi del Milan e sull’ambiente rossonero da quando è arrivato in Italia. Queste le sue parole: “I tifosi del Milan mi hanno completamente adottato e mi hanno creato anche una canzone (Si è girato Giroud)”.

Un vero tormentone la canzone per i gol nel derby, ma è solo uno degli aspetti per cui Giroud si è innamorato dei tifosi rossoneri. Dalle sue frasi si intende chiaramente che l’ex Chelsea si trova davvero bene in questa esperienza con la maglia del Diavolo, che gli ha permesso di rimanere nel giro della nazionale francese ed essere ancora protagonista a quasi 36 anni.

L’attaccante ha poi aggiunto: “L’entusiasmo italiano, milanese, che si è visto negli ultimi mesi e a maggio quando abbiamo vinto lo Scudetto, non ha nulla di comparabile. Forse la Coppa del Mondo con i francesi, ma è vero che è straordinario”.