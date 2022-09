Ibrahimovic in modalità Gladiatore: il nuovo video gasa i tifosi

Ibrahimovic ha pubblicato il video di un suo allenamento in un posto insolito rispetto al centro sportivo di Milanello.

Probabilmente bisognerà aspettare il 2023 per rivederlo in campo, ma Zlatan Ibrahimovic si sta allenando al massimo. Vuole farsi trovare pronto e aiutare il Milan appena sarà possibile.

L’intervento effettuato al ginocchio sinistro dopo la conquista dello Scudetto richiede lunghi tempi di recupero. Il programma stilato dai dottori e dallo staff rossonero va rispettato, al fine di evitare ricadute che chiuderebbero la sua carriera. Nonostante i quasi 41 anni, lui ha grande voglia di tornare a disputare partite di Serie A e di Champions League.

Il suo desiderio di rientrare ad aiutare il Milan è testimoniato anche da alcuni contenuti che pubblica sui social network. L’ultimo è un video nel quale lo si vede svegliarsi un casetta di legno in un luogo immerso nella natura, per poi iniziare il suo allenamento. Per certi versi In sottofondo c’è una canzone nota del film “Il Gladiatore”. Nel post ha scritto “La mia strada“.

Lo stato d’animo di Ibrahimovic si può ben intuire. È determinato a lavorare sodo per arrivare alla fine di questo percorso di recupero fisico. Stefano Pioli e i compagni, che comunque lo vedono a Milanello di solito, sperano che tutto fili liscio e di averlo in campo nel 2023.