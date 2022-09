Maignan sostituito in Francia-Austria: “Problema muscolare”

Infortunio per Maignan in Francia-Austria, ad annunciarlo è RMC Sport. Il portiere è stato sostituito a fine primo tempo

Ancora sfortuna per il Milan per gli infortuni. Mike Maignan è sceso in campo da titolare in Francia-Austria di Nations League. Il portiere è stato sostituito da Deschamps a fine primo tempo da Areola. Stando a quanto scrive RMC Sport, il giocatore del Milan ha lasciato il campo per un problema di natura muscolare al polpaccio sinistro.

🚑 C’est une malédiction. Au tour de Mike Maignan de devoir céder sa place. Il est touché au mollet gauche. Areola le remplace pour la seconde périoce. pic.twitter.com/8lobLlUQoE — RMC Sport (@RMCsport) September 22, 2022

La notizia è stata confermata anche da Benjamin Quarez, il giornalista de Le Parisien molto vicino alle questioni della Nazionale francese.