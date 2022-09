Milan, dichiarazione a sorpresa di Chiellini: tifosi spiazzati

L’ex difensore della Juventus ha espresso la sua opinione sul calciatore rossonero: anche per lui è stata una sorpresa

Sono tanti i giocatori del Milan che in questi ultimi due anni hanno stupito e fatto ricredere sui primi giudizi. Il tempo ha dato ragione alle scelte della dirigenza rossonera e in particolare a quelle di Paolo Maldini nella scelta dei profili.

Tanti elementi sono arrivati per cifre basse o in prestito e hanno poi dimostrato tutto il loro valore con la maglia del Diavolo addosso, e soprattutto grazie alla guida attenta e capace di mister Stefano Pioli, che ha saputo fare crescere e migliorare uno ad uno tutti i componenti della rosa. Tra questi c’è sicuramente Fiyako Tomori.

Il difensore inglese è arrivato dal Chelsea nel gennaio del 2021 in prestito e nei primi sei mesi in rossonero si è fatto apprezzare tantissimo, tanto da convincere la società a investire una cifra importante (28 milioni di euro) per riscattare il suo cartellino dai Blues. Fra i tanti che sono rimasti sbalorditi dalle sue qualità c’è anche l’ex difensore della Juventus, Giorgio Chiellini.

In un’intervista al Times, l’attuale giocatore dei Los Angeles FC si è così espresso sul suo collega: “Tomori mi ha sorpreso perché quando lo ho visto al Chelsea non pensavo potesse diventare così forte in area di rigore e concentrato per tutti e novanta i minuti. E’ uno dei fattori chiave dello scudetto dell’anno scorso per il Milan“.

Altri complimenti quindi per il centrale rossonero, che quest’anno è chiamato a confermarsi su alti livelli e a continuare a tenere il Milan in alto in classifica. I numeri della difesa rossonera con lui sono diventati fra i migliori in Europa e la speranza è che continui così.