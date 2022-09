Milan, nuovo bomber nel 2023: tris di nomi per Pioli

Il Milan nella prossima stagione dovrebbe avere un nuovo centravanti: con il probabile ritiro di Ibrahimovic, ne arriverà un altro.

Salvo sorprese, questa dovrebbe essere l’ultima stagione da calciatore di Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese va per i 41 anni e tornerà in campo solo a inizio 2023. L’ultima operazione al ginocchio sinistro richiede tempi lunghi per il pieno recupero.

Nonostante il grande sentimento di gratitudine che lega il Milan al giocatore, è probabile che le loro strade si separino al termine della stagione. Stefano Pioli ha bisogno di un attaccante che dia garanzie sul piano fisico e già sta facendo i conti con gli inattesi problemi fisici di Divock Origi. È Olivier Giroud a “tirare la carretta” in questo periodo.

Il francese ex Chelsea ha a sua volta un contratto che scade a fine giugno 2023, ma sono elevate le chance di rinnovo. Sta segnando ed è in buona condizione fisica. Inoltre, è una presenza molto importante per lo spogliatoio. Ha un carattere diverso da Ibra, però è comunque un leader e un vincente. Sa trascinare i compagni.

Calciomercato Milan, occhi su tre attaccanti

Oggi il quotidiano Tuttosport spiega che il Milan vorrebbe prendere una punta giovane che costi sui 35-40 milioni di euro. C’era stato un sondaggio per Benjamin Sesko del Salisburgo, ma il Lipsia se lo è già assicurato per il 2023 spendendo 24 milioni. Un’operazione tra squadre di proprietà della Red Bull, come spesso è accaduto in questi anni.

Tra i nomi per rinforzare l’attacco nel 2023 ci sarebbe Rasmus Hojlund, da poco arrivato all’Atalanta dallo Sturm Graz per 17 milioni. Nelle prime quattro presenze in maglia nerazzurra ha segnato un gol e realizzato un assist. Gli osservatori rossoneri lo monitoreranno durante la stagione.

Un altro attaccante sotto osservazione è il 22enne ghanese Mohammed Kudus, che sta facendo molto bene nell’Ajax in questo inizio di stagione: 7 gol e un assist in 10 presenze. Nella scorsa annata aveva giocato in posizione più arretrata, ora da attaccante sta avendo un rendimento importante. Il Milan lo aveva seguito già quando militava in Danimarca nel Nordsjaelland.

Sempre nel mirino anche Armando Broja, 21enne albanese del Chelsea. Gli scout rossoneri lo hanno visionato nella passata stagione trascorsa in prestito al Southampton (9 gol e un assist in 38 match disputati) e adesso il giocatore spera di imporsi anche nei Blues, dove però è una riserva per adesso. Vedremo se con il nuovo allenatore Graham Potter le cose miglioreranno.